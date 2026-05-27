Астана готовится принять заседание Высшего Евразийского экономического совета, а также V Евразийский экономический форум. Участие примут Президенты Беларуси, России, Казахстана и Кыргызстана. Армению на саммите будет представлять вице-премьер Мгер Григорян вместо премьер-министра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В повестке заседания Высшего Евразийского экономического совета – 18 вопросов. Среди них – цифровое сотрудничество, торговые соглашения с третьими странами, техническое и таможенное регулирование, а также предоставление тарифных льгот. Кроме того, может быть уделено внимание обсуждению планов Армении по ее членству в Европейском союзе.

Накануне заседания Совета в Астане состоится V Евразийский экономический форум. Главная тема – «ЕАЭС в глобальной цифровой гонке: ставка на искусственный интеллект». В программе – около 30 мероприятий, включая панельные сессии по развитию рынков труда, туризма, цифровых экосистем и устранению торговых барьеров. Казахстан, который председательствует в 2026 году в органах ЕАЭС, намерен продвигать на форуме экономическую повестку: развитие транзитного потенциала, цифровизацию промышленности и АПК, а также снижение не тарифных ограничений для бизнеса.