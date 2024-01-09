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Благотворительный праздник прошёл в доме-интернате для престарелых и инвалидов

09 января 2024 18:18
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Благотворительный проект «От всей души» продолжает объединять минчан разных возрастов и профессий. На этот раз к душевным поздравлениям присоединилось молодежное крыло Белорусского союза женщин, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Активисты посетили подопечных психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов № 2.

Благотворительный праздник прошёл в доме-интернате для престарелых и инвалидов-1

Конечно, не с пустыми руками. Молодежь подарила постояльцем наборы для творчества и сладкие угощения. В свою очередь, проживающие подготовили для гостей интересную интерактивную программу. К слову, сегодня в социальном учреждении созданы все условия для комфортного пребывания и реабилитации подопечных. Функционирует 14 крупных проектов. В том числе полиграфическая студия, столярная, художественная и гончарная мастерские.

Благотворительный праздник прошёл в доме-интернате для престарелых и инвалидов-4

Олег Сенченков:
Я занимаюсь уже с 10 лет не творчеством, а поделками занимался. Эти поделки потом перешли в более крупные работы, а сейчас продолжаем традицию. Еще молодым фору дадим.

Благотворительный праздник прошёл в доме-интернате для престарелых и инвалидов-7

Евгения Калечиц, председатель молодежного крыла городской организации «Белорусский союз женщин»:
Молодежь готова и хочет помогать и приезжать, и дарить подарки, свое хорошее настроение. У нас уже созрела небольшая идея того, как мы дальше можем работать с домом-интернатом для взрослых.

Благотворительный праздник прошёл в доме-интернате для престарелых и инвалидов-10

Эльмира Шерметова, директор психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов № 2:
Это особенные люди, очень талантливые, самобытные. Каждый день жизнь наших подопечных наполнена очень яркими событиями, благодаря которым они живут и качество жизни наших людей.

В доме-интернате проживает около полутысячи подопечных. Самому молодому – 22, старшему в этом году исполнится 96 лет.

# Благотворительная акция # общество # Эльмира Шерметова # Новости Минска и Минской области

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