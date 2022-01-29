Сергей Мусиенко: у нас есть гордость не только за победы предков, но и за то, что мы строили страну, несмотря на санкции
Новости Беларуси. На что готовы белорусы, чтобы защитить свой суверенитет, независимость и самостоятельность? Эти вопросы землякам Президент озвучил во время ежегодного Послания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Острые темы, над которыми действительно стоит задуматься, тут же обрели общественный резонанс. Ведь когда над страной нависла военная угроза, не ослабевают экономический и информационный прессинги. Это касается каждого.
Ксения Худолей, политический обозреватель:
Независимость. На что мы готовы, чтобы сохранить ее? Этот вопрос Президента понятен каждому белорусу. Александр Лукашенко не раз говорил: независимость – наше главное богатство, и этот тезис никто не в силах отрицать. Однако настало время вместе определиться, какую цену мы готовы заплатить. И не нужно далеко ходить за примером. Чего только стоит сегодня защитить историческую память о людях, которые добыли эту самую независимость кровью. Ведь о том, что великий подвиг кто-то может оболгать или переписать под себя, не приходило и мыслей.
Сергей Мусиенко, директор Аналитического центра ЕсооМ:
Зачастую мы думали, что это не про нас – это невозможно. А оказалось очень даже близко, рядом. И с нашими детьми, и с соседом может произойти. Это страшная, чудовищная вещь, но она происходит. Поэтому чем больше мы будем знать о том геноциде белорусского народа, который происходил в те годы, о тех жертвах, о тех героях, тем лучше. У нас есть гордость не только за победы наших предков, но и за то, что мы строили страну, несмотря на санкции. Практически ни одного года безсанкционного мы не жили.
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