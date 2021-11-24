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Чего белорусы ждут от новой Конституции? Накануне референдума в стране проводят масштабное социсследование

24 ноября 2021 13:14
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Новости Беларуси. Чего ждут белорусы от новой Конституции, какие изменения ставят превыше всего и как видят Беларусь будущего? Большое социсследование проходит в преддверии референдума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специалисты опрашивают 10 тысяч респондентов. Настолько большая социологическая выборка лишь подчеркивает общественную значимость предстоящего события.

У жителей страны интересуются широким спектром вопросов: от видения экономических и социальных проблем до отношений с другими странами. Все пункты опроса показывают, как белорусы относятся к идее изменения Основного закона и чего ожидают от новой Конституции.

Чего белорусы ждут от новой Конституции? Накануне референдума в стране проводят масштабное социсследование -1

Николай Мысливец, директор Института социологии НАН Беларуси:
Через тех людей, которые принимают участие в этом опросе, есть возможность донести до как можно более широкого круга людей этого содержательного пространства, которое интересует и социологов, и которое интересует в настоящее время все общество.

В числе вопросов, которые предлагаются нашим респондентам, вопросы, которые касаются оценки их собственного социально-экономического положения, безусловно, динамика этого положения, вопросы, которые касаются и наших взаимоотношений с соседями – с Россией, другими государствами.

Бланк интервью состоит из 24 вопросов. Самый большой блок вопросов включает именно ожидание от тех изменений, которые мы планируем увидеть в Конституции. После проведения большого исследования Институтом запланировано и собственное исследование в рамках такой же проблематики.

Чего белорусы ждут от новой Конституции? Накануне референдума в стране проводят масштабное социсследование -4

43% белорусов поддерживают проведение референдума по Конституции. Вот результаты соцопроса.

# Конституция # общество # Николай Мысливец # Фотофакт

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