«Помогает увидеть, что смотрит телезритель». Показываем, как работает медиаметр и для чего он нужен

Новости Беларуси. Об эффективности работы телевидения и радио. Впервые о создании организации, которая будет независимо оценивать рейтинги СМИ, говорили в начале 2019 года на совещании у Президента, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Евгений Поболовец, СТВ:

Уже через год выходит Указ о создании национальной системы медиаизмерений. А сегодня у нас уже есть исследователь аудитории телеэфира и радиовещания. Если кратко: в домах устанавливают спецоборудование – так называемые медиаметры или пиплметры. Говорящие названия, не правда ли? У кого дома уже появился новый друг с приставкой медиа, как это все работает и почему не стоит бояться устанавливать такую приставку в своей квартире? Ответы на эти вопросы и не только узнавала Кристина Федорович.

Кристина Федорович, корреспондент:

Медиаизмеритель – это понятие относительно новое для нашей страны. Знаю, что Беларусь шла к созданию медиаизмерителя такого уровня мирового порядка 12 лет. Давайте по порядку – что это такое? Это обычная практика для абсолютного большинства стран во всем мире

Александр Юшкевич, генеральный директор ЗАО «МедиаИзмеритель»:

Система медиаизмерения – это обычная практика для абсолютного большинства стран во всем мире. Мы увидели, что наиболее удачный опыт, который присутствует на территории СНГ – это британская компания Kantar, которая является мировым лидером в области медиаизмерения. В мире Kantar присутствует в 80 странах. В настоящий момент мировой лидер в области медиаизмерения. Компания Kantar является основным поставщиком технологий, программного обеспечения, ноу-хау в том числе для реализации нашего национального проекта в Республике Беларусь. Кристина Федорович:

К примеру, взять тех же европейцев: для них это вполне себе обыденная практика – устанавливать дома такие медиаметры и анализировать контент? Александр Юшкевич:

В Европе давно. В мире давно это существует. На территории Казахстана уже около 20 лет компания TNS Central Asia работает. Поэтому то, что такие изменения сегодня происходят в нашей стране, это только дает положительные эмоции. Кристина Федорович:

Давайте подробнее все-таки остановимся на главном – это медиаметр. Буквально пару слов: что это за устройство? Данный прибор помогает увидеть, что смотрит телезритель

Александр Юшкевич:

Данный прибор помогает увидеть, что смотрит телезритель. Телеканалы имеют возможность реагировать на эту информацию и предоставлять то, что больше нравится телезрителю, тем самым увеличивать аудиторию своего телеканала. На сегодня такой процесс организован везде в мире. Кристина Федорович:

Получается, что это устройство сполна владеет информацией, какой контент предпочитает та или иная семья. Но бытует мнение, что медиаметр может буквально вторгаться в личное пространство: знать что, когда, кто смотрит. Так ли это? Для здоровья он абсолютно безопасен и последствий от его применения вредных не будет

Александр Юшкевич:

В информационное пространство семьи он никоим образом не вторгается. Единственное, он смотрит, что транслируется по телевизору. Для здоровья он абсолютно безопасен и последствий от его применения вредных не будет. Я, наверное, покажу, как работает пиплметр. Когда он стоит просто, телевизор не включен, он показывает дату, время и день недели. Кристина Федорович:

Как часы. Александр Юшкевич:

Как только мы включаем телевизор – мы включили служебный телевизор – прошло какое-то время, пошел сигнал с телевизора на пиплметр, и пиплметр спрашивает: кто смотрит телевизор? У пиплметра есть свой пульт, он выглядит таким образом. Кристина Федорович:

И мы выбираем, да?

Александр Юшкевич:

И он мне пишет: «Здравствуйте, Александр». То есть пиплметр сейчас регистрирует, что я смотрю «Служебный роман». Кристина Федорович:

Но если бы вы не нажали на эту кнопку, то информация о том, что вы смотрите, никуда не передается? Александр Юшкевич:

Нет. Никуда не передается.

Кристина Федорович:

А если я вместе с вами смотрю? Давайте покажем, как тогда. Александр Юшкевич:

Да. Если, к примеру, смотрю я, то пишет: «Здравствуйте, Александр». И пришла ко мне гостья, я нажимаю кнопку – есть «Гостевой просмотр». И мы вместе с вами смотрим «Служебный роман», я нажимаю специальную кнопку (розовую) на этом пульте, вот она. Кристина Федорович:

То есть сразу идет разделение на женщин и мужчин? Александр Юшкевич:

Да. От 18 до 24 лет нажимаю и пишу новый гость. И мне пиплметр пишет: «Один гость, женщина, 18-24 года».