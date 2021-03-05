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«География полётов постоянно расширяется». Александр Лукашенко поздравил «Белавиа» с 25-летием

05 марта 2021 08:12
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Новости Беларуси. Авиакомпания «Белавиа» 5 марта отмечает день рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Четверть века на рынке воздушных перевозок. За это время услугами компании воспользовались миллионы людей. Самолеты «Белавиа» летают в десятки стран. Осваиваются новые направления. Только 2020 год стал исключением – из-за пандемии.

С 25-летием со дня образования коллектив и ветеранов авиакомпании поздравил Президент Александр Лукашенко, пожелав благополучия и удачи в реализации намеченных планов и новых трудовых успехов.

«География полётов постоянно расширяется». Александр Лукашенко поздравил «Белавиа» с 25-летием-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы сохранили и приумножили лучшие традиции белорусской гражданской авиации и сегодня являетесь настоящим брендом страны. Самолеты с эмблемой «Белавиа» хорошо знают в десятках аэропортов мира, география полетов постоянно расширяется, несколько миллионов пассажиров ежегодно выбирают белорусского перевозчика.

«География полётов постоянно расширяется». Александр Лукашенко поздравил «Белавиа» с 25-летием-4

Глава государства выразил уверенность, что и в дальнейшем модернизация воздушного флота, внедрение новых информационных технологий и постоянное повышение качества обслуживания будут способствовать росту «Белавиа».

# Авиация # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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