«Мы не можем быть в стороне». Александр Лукашенко о Грете Тунберг, экологии и чистоте

Прежде всего, конечно, о ситуации на самом предприятии и о проблемах региона. Учитывая информационный фон вокруг Светлогорского ЦКК, его вреде и якобы небезопасности,

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сейчас все живут экологическими проблемами: загрязняем воздух, производим черт знает что и черт знает в каких объемах. Уже и дети, как эта Грета Тунберг, начали заниматься спасением экологии.

Мы не можем быть в стороне. Нас называют восточной Швейцарией за ту чистоту, за ту красоту, которая есть. Я подумал: какие мы молодцы, что в свое время взялись за это, что мы сохраняем чистоту на предприятиях, в Светлогорске. Я знаю, к моему приезду вы тут такой шмон навели, что я по докладам испугался, думаю: может, реже бывать, потому что мобилизуют всех людей. А потом думаю: ну ничего страшного. Когда мы принимаем гостей дома, мы же не только подметаем пол, мы чистим, вычищаем, пылесосим – приводим все в порядок. Так должно быть и здесь.

«Сидят сейчас и просятся – отпустите, пойдём в колхоз навоз грузить». Александр Лукашенко об задержанных директорах сахарных заводов