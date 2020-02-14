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«Мы не можем быть в стороне». Александр Лукашенко о Грете Тунберг, экологии и чистоте

14 февраля 2020 16:47
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Новости Беларуси. После экскурсии по Светлогорскому ЦКК глава государства пообщался с сотрудниками комбината, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прежде всего, конечно, о ситуации на самом предприятии и о проблемах региона. Учитывая информационный фон вокруг Светлогорского ЦКК, его вреде и якобы небезопасности,

сотрудники, опровергая слухи, спросили главу государства о его личном отношении к проблемам экологии и видении их решения.

«Мы не можем быть в стороне». Александр Лукашенко о Грете Тунберг, экологии и чистоте-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Сейчас все живут экологическими проблемами: загрязняем воздух, производим черт знает что и черт знает в каких объемах. Уже и дети, как эта Грета Тунберг, начали заниматься спасением экологии.

Мы не можем быть в стороне. Нас называют восточной Швейцарией за ту чистоту, за ту красоту, которая есть. Я подумал: какие мы молодцы, что в свое время взялись за это, что мы сохраняем чистоту на предприятиях, в Светлогорске. Я знаю, к моему приезду вы тут такой шмон навели, что я по докладам испугался, думаю: может, реже бывать, потому что мобилизуют всех людей. А потом думаю: ну ничего страшного. Когда мы принимаем гостей дома, мы же не только подметаем пол, мы чистим, вычищаем, пылесосим – приводим все в порядок. Так должно быть и здесь. 

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«Мы не можем быть в стороне». Александр Лукашенко о Грете Тунберг, экологии и чистоте-4

И когда я приезжаю (правда, это редко бывает), вот в сельском хозяйстве в какой-нибудь коровник зайдешь, я когда вижу беспорядок (я чистоплюй по характеру), ну мне плохо становится. Плохо совсем становится, когда люди за собой не смотрят. Это же уровень!   

Если экология, если чистота – уровень людей совсем другой. А если ходить в лаптях, опущенными, грязными, замызганными – это не наше, это не белорусов. Поэтому я очень внимательно отношусь к экологическим вопросам.

«Мы не можем быть в стороне». Александр Лукашенко о Грете Тунберг, экологии и чистоте-7

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И когда мне доложили, что тут дурно пахнет, разборки были жестокие. Некоторые из членов правительства здесь находятся, не зная, что здесь происходит, как вы говорите, в интернете, потом помощник мне доложил, что здесь не все хорошо, разборки были жестокие. Экология – вопрос номер один. Мы не должны в ХХI веке создавать производства, от которых сами отравимся и детей своих отравим.  

# Экология # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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