«С 1997 года я не знаю, что такое красное мясо». Актриса Шпилевская рассказала, что ест

Актриса и ведущая откровенно рассказала о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Вы всегда очень хорошо выглядите. Следите за фигурой. Я так понимаю – фитнес, здоровое питание – я знаю, что Вы – веган.

Юлия Шпилевская, заслуженная артистка Республики Беларусь, ведущая СТВ:

Нет, я не веган. Я долгое время была неполной вегетарианкой – я просто не ела мясо. Но через какое-то время, когда я носила сына, наверное, он очень его хотел и всячески меня упрашивал. Поэтому я стала есть белое мясо – птицу.

И собственно говоря, с 1997 года я не знаю, что такое красное мясо, что такое сосиски и колбаса – это правда. Не потому что это вредит фигуре или чему-то ещё, или мешает мне получить энергию из космоса – не поэтому. Я очень осознанно отношусь к тому, что я кладу в себя – для меня это важно. Я не хочу в себя класть мусор. Понимаете?

Вадим Щеглов:

Говорят, что театр начинается с вешалки, но мы в легендарной столовой, в буфете Купаловского театра. А есть ли у вас какое-то спецменю для актрис?