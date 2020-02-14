Движение в центре Минска перекроют на выходные

Новости Беларуси. Информация для автомобилистов. В связи с ремонтными работами будет ограничено движение всех видов транспорта по улице Ленина от проспекта Независимости до улицы Карла Маркса, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Информация для автомобилистов. В связи с ремонтными работами будет ограничено движение всех видов транспорта по улице Ленина от проспекта Независимости до улицы Карла Маркса, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Запрет начнет действовать 14 февраля с 22 часов и продлится до 17 часов 16 февраля.