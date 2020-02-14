Александр Лукашенко рассказал, как начинает своё утро

Новости Беларуси. Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Гомельскую область рассказал, что нужно белорусам, чтобы быть здоровыми. Надо правильно питаться, дышать свежим воздухом и двигаться, отметил Президент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Запомните, воздух, питание и вода – это важнейшие элементы для существования человека и его здоровья. Добавьте к этому движение – ну у вас этого хватает. Это у чиновников меньше движения, поэтому я утром сегодня проснулся в шесть часов, к семи я уже вышел на лыжню – она у меня еще сохранилась – и набегался там. Это заряд на целый день. Дальше надо правильно питаться, дышать свежим воздухом и будете здоровы – только это надо. И если думаете, что нормально питаться – это привезти бананы, ананасы, икру заморскую и прочее – вы глубоко заблуждаетесь. Ешьте то, что производится здесь.

Также Президент Беларуси во время общения с коллективом Светлогорского ЦКК рассказал, что Беларусь продолжит закупать нефть в других странах, даже если она будет дороже российской.