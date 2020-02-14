Прямой эфир

Александр Лукашенко рассказал, как начинает своё утро

14 февраля 2020 13:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Гомельскую область рассказал, что нужно белорусам, чтобы быть здоровыми. Надо правильно питаться, дышать свежим воздухом и двигаться, отметил Президент.  

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Запомните, воздух, питание и вода – это важнейшие элементы для существования человека и его здоровья. Добавьте к этому движение – ну у вас этого хватает. Это у чиновников меньше движения, поэтому я утром сегодня проснулся в шесть часов, к семи я уже вышел на лыжню – она у меня еще сохранилась – и набегался там. Это заряд на целый день. Дальше надо правильно питаться, дышать свежим воздухом и будете здоровы – только это надо. И если думаете, что нормально питаться – это привезти бананы, ананасы, икру заморскую и прочее – вы глубоко заблуждаетесь. Ешьте то, что производится здесь.  

Также Президент Беларуси во время общения с коллективом Светлогорского ЦКК рассказал, что Беларусь продолжит закупать нефть в других странах, даже если она будет дороже российской.  

Александр Лукашенко – Владимиру Путину: «Премии мы тебе за то, что ты нам нефть по мировой цене продаешь, платить не будем» (читать далее).  

# Здоровье # общество # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
Как изменилась физподготовка призывников за 20 лет: «Здесь всё зависит от личности, воспитания и такого понятия, как мужской характер»
14 февраля 2020 13:22

Как изменилась физподготовка призывников за 20 лет: «Здесь всё зависит от личности, воспитания и такого понятия, как мужской характер»

«Сидят сейчас и просятся – отпустите, пойдём в колхоз навоз грузить». Александр Лукашенко об задержанных директорах сахарных заводов
14 февраля 2020 12:37

«Сидят сейчас и просятся – отпустите, пойдём в колхоз навоз грузить». Александр Лукашенко об задержанных директорах сахарных заводов

Отсрочки: сохраняются ли, предоставленные по старому законодательству?
14 февраля 2020 12:28

Отсрочки: сохраняются ли, предоставленные по старому законодательству?