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«Минсктранс»: количество «зайцев» – 12 тысяч в месяц

14 февраля 2020 15:30
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Сколько «зайцев» задерживают в течение года и сколько контролеров ежедневно выходят на службу, рассказала в программе «Большой город» заместитель генерального директора ГП «Минсктранс».

«Минсктранс»: количество «зайцев» – 12 тысяч в месяц-1

Елена Романова, заместитель генерального директора ГП «Минсктранс»:
350 контролеров – у нас штат. Они ежедневно работают. Количество «зайцев» – 12 тысяч в месяц.
Штрафы, я считаю, у нас сегодня невысокие за безбилетный проезд. Об это говорят и пассажиры, которые нам пишут. Вносят предложение, чтобы это было, например, как в Варшаве – в 30-кратном размере от стоимости проездного документа. То есть так, чтобы это было существенно.

# Общественный транспорт # общество # Елена Романова

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