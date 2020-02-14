«Минсктранс»: количество «зайцев» – 12 тысяч в месяц

Елена Романова, заместитель генерального директора ГП «Минсктранс»:

350 контролеров – у нас штат. Они ежедневно работают. Количество «зайцев» – 12 тысяч в месяц.

Штрафы, я считаю, у нас сегодня невысокие за безбилетный проезд. Об это говорят и пассажиры, которые нам пишут. Вносят предложение, чтобы это было, например, как в Варшаве – в 30-кратном размере от стоимости проездного документа. То есть так, чтобы это было существенно.