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«Сидят сейчас и просятся – отпустите, пойдём в колхоз навоз грузить». Александр Лукашенко об задержанных директорах сахарных заводов

14 февраля 2020 12:37
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Новости Беларуси. Президент Беларуси во время рабочей поездки в Гомельскую область прокомментировал задержание директоров сахарных заводов страны.  

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я жестоко спрашиваю с руководителей. Недавно сразу всех четверых с сахарных заводов, вот сидят сейчас и просятся – отпустите, пойдем в колхоз навоз грузить. Я говорю: «Мы вилами уже навоз не грузим, поэтому сидите». Признались, где воровали, все поотдавали, все, говорят, забирайте только в тюрьму не сажайте.  

«Сидят сейчас и просятся – отпустите, пойдём в колхоз навоз грузить». Александр Лукашенко об задержанных директорах сахарных заводов-1

А кто тебя посадил в тюрьму – ты сам себя посадил. Я постоянно говорю – не тронь чужое, особенно руководитель, если ты воруешь – какое здесь может быть предприятие.  

Советы по конспирации давал экс-замначальника ГУБОПиК МВД Владимир Тихиня. Подробности сахарного скандала (читать далее). 

«Сидят сейчас и просятся – отпустите, пойдём в колхоз навоз грузить». Александр Лукашенко об задержанных директорах сахарных заводов-4

Напомним, что Александр Лукашенко 14 февраля посещает Светлогорский ЦКК. На его базе построен завод по производству сульфатной беленой целлюлозы.  

Президент Беларуси: Необходимо пересмотреть подходы и условия, на которых в Беларусь привлекаются иностранные инвестиции – здесь подробнее.  

# Коррупция # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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