«Сидят сейчас и просятся – отпустите, пойдём в колхоз навоз грузить». Александр Лукашенко об задержанных директорах сахарных заводов

Новости Беларуси. Президент Беларуси во время рабочей поездки в Гомельскую область прокомментировал задержание директоров сахарных заводов страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я жестоко спрашиваю с руководителей. Недавно сразу всех четверых с сахарных заводов, вот сидят сейчас и просятся – отпустите, пойдем в колхоз навоз грузить. Я говорю: «Мы вилами уже навоз не грузим, поэтому сидите». Признались, где воровали, все поотдавали, все, говорят, забирайте только в тюрьму не сажайте.