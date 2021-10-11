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«Мы не хотим разглашать эту информацию». Андрей Кривошеев раскрыл подробности скандала с «КП»

11 октября 2021 16:20
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Новости Беларуси. Почему работу журналистов сейчас рассматривают под мощной лупой? Как ориентироваться в информационном потоке и что нужно знать о работе журналиста? Об этом эксперты развернули жаркую дискуссию в ток-шоу «По существу».  

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:  
Журналист – это человек, который имеет право говорить что угодно, либо же журналист – это человек, который в особых условиях, в которых сейчас живет наша страна, все-таки должен быть: а) патриотом и б) иметь некую совесть, в том числе и национальную. Вопрос к вам как к председателю Белорусского союза журналистов: та позиция, которую высказал господин Можейко на страницах «Комсомолки», и та позиция, к которой примкнули очень многие журналисты за рубежом, – о том, что его в принципе осуждать нельзя.  

«Мы не хотим разглашать эту информацию». Андрей Кривошеев раскрыл подробности скандала с «КП»-1

Андрей Кривошеев, председатель Белорусского союза журналистов:  
Осуждать можно, осуждать нужно, но осуждать нужно заголовок и суть статьи, особенно с учетом того, в какой момент появляется этот заголовок и с какой целью. Кстати, цель выхода этой безобразной на мой взгляд, обеляющей явно террориста, статьи, сама эта статья – это предмет разбирательства в суде. Здесь мы не вмешиваемся в компетенцию нашей Фемиды. Единственное, в нашем уставе союза журналистов записано, что мы должны защищать и отдельных журналистов, и средства массовой информации. Этим мы и занимаемся. Тем, чтобы условия работы журналиста, конкретной редакции в Беларуси были максимально либеральными, максимально комфортными. Но здесь люди должны понимать, что если ты работаешь в средстве массовой информации, официально зарегистрированном в Беларуси, ты подчиняешься трем вещам: первое – законы Беларуси, второе – нормы этики и третье – это твоя профессиональная ответственность перед собой, перед своей аудиторией, перед редакцией и так далее. И если все эти три момента соблюдаются, ты журналист. Если нет, ты действительно пропагандист, участник информационной войны и человек, который просто отбеливает терроризм.  

Кирилл Казаков:  
Если я как обычный человек пишу у себя в Twitter какое-то свое мнение, я…  

Андрей Кривошеев:  
А закон? Только закон.  

Кирилл Казаков:  
А если я представляю СМИ, я несу ответственность. Просто очень многие блогеры говорят: извините, а чем мы отличаемся от журналиста?  

«Мы не хотим разглашать эту информацию». Андрей Кривошеев раскрыл подробности скандала с «КП»-4

Андрей Кривошеев:  
Именно этикой, именно тем, что журналист, во-первых, в большинстве случаев получает профессиональное образование, его учат, как не преступать нормы морали, этики и нравственности. Второе – за журналиста несет ответственность его редакция, то есть это главный редактор. Кстати, в случае с Геннадием Можейко сама редакция, к сожалению, топит своего сотрудника. Мы об этом не хотели говорить, мы говорили «Комсомолке» большой московской о том, что мы не хотим разглашать эту информацию. Но по сообщениям – тем, которые дает редакция местная, белорусская – Геннадий Можейко сам предложил тему, сам нашел ее. Без редакционного задания взял интервью и без редакционного задания опубликовал ее на сайт.  

Алена Сырова, СТВ:  
Захотелось человеку сделать комплементарную статью.  

Вадим Гигин: предприняты действия по прекращению работы бывших СМИ, которые перестали выполнять свою функцию. Подробнее здесь.

# Журналистика # общество # Кирилл Казаков # Андрей Кривошеев # Геннадий Можейко # Алена Сырова # Фотофакт

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