«Мы не хотим разглашать эту информацию». Андрей Кривошеев раскрыл подробности скандала с «КП»
Новости Беларуси. Почему работу журналистов сейчас рассматривают под мощной лупой? Как ориентироваться в информационном потоке и что нужно знать о работе журналиста? Об этом эксперты развернули жаркую дискуссию в ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Журналист – это человек, который имеет право говорить что угодно, либо же журналист – это человек, который в особых условиях, в которых сейчас живет наша страна, все-таки должен быть: а) патриотом и б) иметь некую совесть, в том числе и национальную. Вопрос к вам как к председателю Белорусского союза журналистов: та позиция, которую высказал господин Можейко на страницах «Комсомолки», и та позиция, к которой примкнули очень многие журналисты за рубежом, – о том, что его в принципе осуждать нельзя.
Андрей Кривошеев, председатель Белорусского союза журналистов:
Осуждать можно, осуждать нужно, но осуждать нужно заголовок и суть статьи, особенно с учетом того, в какой момент появляется этот заголовок и с какой целью. Кстати, цель выхода этой безобразной на мой взгляд, обеляющей явно террориста, статьи, сама эта статья – это предмет разбирательства в суде. Здесь мы не вмешиваемся в компетенцию нашей Фемиды. Единственное, в нашем уставе союза журналистов записано, что мы должны защищать и отдельных журналистов, и средства массовой информации. Этим мы и занимаемся. Тем, чтобы условия работы журналиста, конкретной редакции в Беларуси были максимально либеральными, максимально комфортными. Но здесь люди должны понимать, что если ты работаешь в средстве массовой информации, официально зарегистрированном в Беларуси, ты подчиняешься трем вещам: первое – законы Беларуси, второе – нормы этики и третье – это твоя профессиональная ответственность перед собой, перед своей аудиторией, перед редакцией и так далее. И если все эти три момента соблюдаются, ты журналист. Если нет, ты действительно пропагандист, участник информационной войны и человек, который просто отбеливает терроризм.
Кирилл Казаков:
Если я как обычный человек пишу у себя в Twitter какое-то свое мнение, я…
Андрей Кривошеев:
А закон? Только закон.
Кирилл Казаков:
А если я представляю СМИ, я несу ответственность. Просто очень многие блогеры говорят: извините, а чем мы отличаемся от журналиста?
Андрей Кривошеев:
Именно этикой, именно тем, что журналист, во-первых, в большинстве случаев получает профессиональное образование, его учат, как не преступать нормы морали, этики и нравственности. Второе – за журналиста несет ответственность его редакция, то есть это главный редактор. Кстати, в случае с Геннадием Можейко сама редакция, к сожалению, топит своего сотрудника. Мы об этом не хотели говорить, мы говорили «Комсомолке» большой московской о том, что мы не хотим разглашать эту информацию. Но по сообщениям – тем, которые дает редакция местная, белорусская – Геннадий Можейко сам предложил тему, сам нашел ее. Без редакционного задания взял интервью и без редакционного задания опубликовал ее на сайт.
Алена Сырова, СТВ:
Захотелось человеку сделать комплементарную статью.
Вадим Гигин: предприняты действия по прекращению работы бывших СМИ, которые перестали выполнять свою функцию. Подробнее здесь.