«Мы не хотим разглашать эту информацию». Андрей Кривошеев раскрыл подробности скандала с «КП»

Новости Беларуси. Почему работу журналистов сейчас рассматривают под мощной лупой? Как ориентироваться в информационном потоке и что нужно знать о работе журналиста? Об этом эксперты развернули жаркую дискуссию в ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Журналист – это человек, который имеет право говорить что угодно, либо же журналист – это человек, который в особых условиях, в которых сейчас живет наша страна, все-таки должен быть: а) патриотом и б) иметь некую совесть, в том числе и национальную. Вопрос к вам как к председателю Белорусского союза журналистов: та позиция, которую высказал господин Можейко на страницах «Комсомолки», и та позиция, к которой примкнули очень многие журналисты за рубежом, – о том, что его в принципе осуждать нельзя.

Андрей Кривошеев, председатель Белорусского союза журналистов:

Осуждать можно, осуждать нужно, но осуждать нужно заголовок и суть статьи, особенно с учетом того, в какой момент появляется этот заголовок и с какой целью. Кстати, цель выхода этой безобразной на мой взгляд, обеляющей явно террориста, статьи, сама эта статья – это предмет разбирательства в суде. Здесь мы не вмешиваемся в компетенцию нашей Фемиды. Единственное, в нашем уставе союза журналистов записано, что мы должны защищать и отдельных журналистов, и средства массовой информации. Этим мы и занимаемся. Тем, чтобы условия работы журналиста, конкретной редакции в Беларуси были максимально либеральными, максимально комфортными. Но здесь люди должны понимать, что если ты работаешь в средстве массовой информации, официально зарегистрированном в Беларуси, ты подчиняешься трем вещам: первое – законы Беларуси, второе – нормы этики и третье – это твоя профессиональная ответственность перед собой, перед своей аудиторией, перед редакцией и так далее. И если все эти три момента соблюдаются, ты журналист. Если нет, ты действительно пропагандист, участник информационной войны и человек, который просто отбеливает терроризм. Кирилл Казаков:

Если я как обычный человек пишу у себя в Twitter какое-то свое мнение, я… Андрей Кривошеев:

А закон? Только закон. Кирилл Казаков:

А если я представляю СМИ, я несу ответственность. Просто очень многие блогеры говорят: извините, а чем мы отличаемся от журналиста?