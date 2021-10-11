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Вадим Гигин: предприняты действия по прекращению работы бывших СМИ, которые перестали выполнять свою функцию

11 октября 2021 15:57
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Новости Беларуси. Почему работу журналистов сейчас рассматривают под мощной лупой? Как ориентироваться в информационном потоке и что нужно знать о работе журналиста? Об этом эксперты развернули жаркую дискуссию в ток-шоу «По существу».

Вадим Гигин: предприняты действия по прекращению работы бывших СМИ, которые перестали выполнять свою функцию-1

Вадим Гигин, руководитель белорусского общества «Знание»:
Конечно, всегда журналист бывает пристрастен. Вот эта точка зрения, что журналист вне критики, он над схваткой  послушайте, практически сейчас нигде этого нет. Но одно дело – политические пристрастия журналиста, его некая идея, и другое дело, когда он сознательно вводит в обман своих читателей. Делает это последовательно, сознательно, системно для формирования определенной политической позиции. Вот здесь уже журналистика точно заканчивается. Белорусское государство после очень продолжительной общественной дискуссии было вынуждено принять меры, вы знаете, принят пакет законов осенне-весенних и предприняты определенные действия по прекращению работы бывших СМИ, которые перестали выполнять функцию СМИ. Но это не значит, что оппозиционная пресса должна исчезнуть из Беларуси. Нет, конечно.

# СМИ Беларуси # общество # Вадим Гигин # Фотофакт

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