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Проложат велодорожки и установят беседки. В Узде построят новый микрорайон

11 октября 2021 15:30
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Новости Беларуси. В Минской области активными темпами возводится жилье, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. У центрального региона самый большой план по строительству. С начала 2021 года в эксплуатацию ввели почти 600 тысяч квадратных метров. В лидерах Минский, Солигорский и Смолевичский районы. 850 квартир выделили для многодетных.  

Проложат велодорожки и установят беседки. В Узде построят новый микрорайон-1

Например, в Узденском районе активно ведется строительство индивидуального жилого сектора. В 2021-м уже возведено более 18 тысяч квадратных метров. Ведется работа по освоению нового микрорайона в самом райцентре на 162 земельных участках для нуждающихся и многодетных семей. Для новоселов создадут необходимую инфраструктуру. Проложат велодорожки и установят беседки для отдыха.  

Проложат велодорожки и установят беседки. В Узде построят новый микрорайон-4

Николай Рацкевич, заместитель председателя Узденского райисполкома:  
Активно ведется освоение, особенно по строительству транспортной инфраструктуры. Это в агрогородке Дещенка, агрогородок Озеро, деревня Володьки, где микрорайоны уже начали активно осваиваться, вносят большую лепту в строительство жилья нашего района. Также ведется работа на упреждение, готовятся новые планы детальных планировок для обеспечения нуждающихся в последующие годы земельными участками. Это новые микрорайоны Закревчина и Заречный.  

Проложат велодорожки и установят беседки. В Узде построят новый микрорайон-7

Завершается и строительство транспортной инфраструктуры в новом микрорайоне № 3 Узды, а еще в городе начали возводить два дома на 80 квартир.  

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Николай Рацкевич # Фотофакт

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