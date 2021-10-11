Капремонт в Минске. За 9 месяцев в городе обновили более 120 домов

Новости Беларуси. С начала 2021 года в Минске было построено около 10 тысяч квартир, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В эксплуатацию ввели почти 570 тысяч квадратных метров жилья. Более 20 % из них предназначено для нуждающихся. Активно идет и капремонт уже существующей застройки. За 9 месяцев обновили более 120 жилых домов. Еще свыше 240 будет введено в эксплуатацию в 2021 году. На объектах обновляют фасад, меняют инженерные коммуникации, проводят работы по благоустройству. К началу сезона отремонтировали отопительное оборудование.

Андрей Новик, заместитель генерального директора Минского городского жилищного хозяйства по идеологической работе:

По капитальному ремонту выполняются за счет средств местного бюджета и отчислений собственников и нанимателей, которые уплачиваются ежемесячно путем оплаты за жилищно-коммунальные услуги. Срок проведения капитального ремонта в среднем – от четырех до шести месяцев. Варьируется в зависимости от этажности здания, общей площади, площади вспомогательных помещений. На сегодня в Минске капитальный ремонт производится жилых домов 70-80-х годов постройки прошлого столетия.

С 2021 года активно применяется комплексный подход к капремонту. Проект разрабатывают сразу на несколько близлежащих домов. Таким способом будет отремонтировано 50 домов.