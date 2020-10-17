Григорий Азарёнок: «Улица проиграла. Протестующих, очевидно, мало. Забастовки провалились»

Григорий Азаренок, СТВ:
Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики – 2020».
Григорий Азаренок, СТВ:
Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики – 2020».
Улица проиграла. Протестующих, очевидно, мало. Забастовки провалились. Рабочие плевать хотели на стоящих на проходных орущих подростков. Экономически страна оказалась крепкой, потому что не зависит от менеджеров и коучеров. У революции остался один метод – террор.
Революционер жаждет разрушения. Его стихия – хаос и бардак. Его сущность – перевернутое сознание. И поэтому он хочет перевернуть все вокруг. Мы разрушим до основания, а затем... Так пели предтечи нынешних вандалов и садистов, которые выходят на улицы Минска.
Великий писатель Иван Бунин мог воочию наблюдать, что такое разгул победившей революции.
Иван Бунин, русский писатель (из книги «Окаянные дни»):
Говорит, кричит, заикаясь, со слюной во рту, глаза сквозь криво висящее пенсне кажутся особенно яростными. Галстучек высоко вылез сзади на грязный бумажный воротничок, жилет донельзя запакощенный, на плечах кургузого пиджачка – перхоть, сальные жидкие волосы всклокочены... И меня уверяют, что эта гадюка одержима будто бы «пламенной, беззаветной любовью к человеку», «жаждой красоты, добра и справедливости!»
Дмитрий Балаба о ситуации с домом, в котором вырос: «Там жила моя бабушка. Конечно, это был определённый укол»
Григорий Азаренок:
В мирное время мы забываем, что мир кишит этими выродками, в мирное время они сидят по тюрьмам, по желтым домам. Но вот наступает время, когда «державный народ» восторжествовал. Двери тюрем и желтых домов раскрываются, архивы сыскных отделений жгутся – начинается вакханалия.
Именно такие выродки и делают революции: уголовники, бомбисты, террористы. Чтобы победить, им нужно организовать войну против своего народа.
В начале XX века самой опасной профессией в империи была профессия городового. Их убивали. По всей стране рыскали шайки эсеров, которые взрывали, грабили, уничтожали, мучили и пытали. Не только полицейских – всех: чиновников, купцов, ремесленников, журналистов, писателей. И упивались кровью.
Владимир Ленин писал: «Чем большее число представителей реакционного духовенства и реакционной буржуазии удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше.
Надо именно теперь проучить эту публику так, чтобы на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели и думать».
А его соратник Троцкий стал известен всему миру вот такими словами: «Пускай 90 процентов русских погибнут, Россия – это хворост, который мы бросим в огонь мировой революции».
Революционеры оправдывали террор грядущим равенством и братством, обещали мир и свободу. Но в первые дни после своей победы они принялись убивать. На глазах жены и детей был расстрелян писатель Меньшиков, были убиты тысячи священников, офицерам вбивали погоны гвоздями, расстреливали целые крестные ходы, жестоко, садистски убивали и мучили царских детей, малолетних дочерей и сына.
Единожды преступив черту и нарушив завет «не убий», остановиться уже невозможно. И править, вершить суды будут не прекраснодушные Блоки и Гиппиусы – Бела Куны, Троцкие, Зиновьевы, Ежовы и Ягоды.
Григорий Азаренок:
Мне кажется неслучайным, что Светлана Тихановская внешне так похожа на знаменитую психопатку Розалию Землячку.
Она пообещала офицерам-белогвардейцам безопасность за то, что те сложат оружие. А потом погрузила их в баржу и приказала ее затопить. И радостно пела в этот момент.
Григорий Азаренок:
Пользуясь случаем, хочу поздравить с Днем войск связи Вооруженных Сил Республики Беларусь. Поздравить как военнослужащий запаса 56-го отдельного Тильзитского ордена Красной Звезды полка связи Григорий Азаренок.
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И здесь уместно вспомнить историю. В 1905 году в один момент показалось, что революционеры берут верх. Парвусы и Троцкие уже делили портфели в правительстве, предвкушая свою победу. И тогда царь и премьер Столыпин обратились к народу. По всей империи стали массово образовываться дружины. Простые люди, крестьяне, отставные офицеры и солдаты разбивали обнаглевшие носы революционного сброда.
Гидра отступила. И сейчас, выходя на улицу с коктейлем Молотова, заточкой или бомбой, берегите, мерзавцы, свои носы.