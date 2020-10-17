Григорий Азарёнок: «Улица проиграла. Протестующих, очевидно, мало. Забастовки провалились»

Григорий Азаренок, СТВ: Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики – 2020».

Улица проиграла. Протестующих, очевидно, мало. Забастовки провалились. Рабочие плевать хотели на стоящих на проходных орущих подростков. Экономически страна оказалась крепкой, потому что не зависит от менеджеров и коучеров. У революции остался один метод – террор.

Революционер жаждет разрушения. Его стихия – хаос и бардак. Его сущность – перевернутое сознание. И поэтому он хочет перевернуть все вокруг. Мы разрушим до основания, а затем... Так пели предтечи нынешних вандалов и садистов, которые выходят на улицы Минска.

Великий писатель Иван Бунин мог воочию наблюдать, что такое разгул победившей революции.

Иван Бунин, русский писатель (из книги «Окаянные дни»):

Говорит, кричит, заикаясь, со слюной во рту, глаза сквозь криво висящее пенсне кажутся особенно яростными. Галстучек высоко вылез сзади на грязный бумажный воротничок, жилет донельзя запакощенный, на плечах кургузого пиджачка – перхоть, сальные жидкие волосы всклокочены... И меня уверяют, что эта гадюка одержима будто бы «пламенной, беззаветной любовью к человеку», «жаждой красоты, добра и справедливости!»

Дмитрий Балаба о ситуации с домом, в котором вырос: «Там жила моя бабушка. Конечно, это был определённый укол»

Григорий Азаренок:

В мирное время мы забываем, что мир кишит этими выродками, в мирное время они сидят по тюрьмам, по желтым домам. Но вот наступает время, когда «державный народ» восторжествовал. Двери тюрем и желтых домов раскрываются, архивы сыскных отделений жгутся – начинается вакханалия.