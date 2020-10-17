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«Не снимайте меня, пожалуйста». Что происходило на минских улицах на женском марше 17 октября

17 октября 2020 18:17
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Новости Беларуси. Субботний женский протест не собрал и сотни участниц. Марш рассыпался по улицам Минска так же, как «идейность» его активисток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Интересные подробности немногочисленных гуляний расскажет Ксения Худолей.

«Не снимайте меня, пожалуйста». Что происходило на минских улицах на женском марше 17 октября-1

Ксения Худолей, корреспондент:
А разговоров-то было... Очередная суббота показала: женщины – хранительницы домашнего очага. Вот разумное большинство и занималось домашними хлопотами. Иначе как объяснить такой протестный провал?

«Не снимайте меня, пожалуйста». Что происходило на минских улицах на женском марше 17 октября-4

На фоне нескольких десятков дам утреннее обращение их идейного лидера выглядит ну как-то совсем неидейным. Вроде пани Светлана и похвалила, и ультиматумом подбодрила, а все не то.

«Не снимайте меня, пожалуйста». Что происходило на минских улицах на женском марше 17 октября-7

Зато нынешний дамский состав не нужно даже ни о чем спрашивать. Здесь многие почти профессионально работают на камеру. Сыплют проклятия в адрес неугодных СМИ и раздают интервью журналистам-протеже, пока те неловко прячут в кармане американскую, чешскую или польскую прописку.

«Не снимайте меня, пожалуйста». Что происходило на минских улицах на женском марше 17 октября-10

Всё! Отстаньте от меня, не хочу даже говорить с вами.
Я только с «Радио Свобода» буду говорить.

«Не снимайте меня, пожалуйста». Что происходило на минских улицах на женском марше 17 октября-13

Потому что вы не люди.

Ксения Худолей:
А что мы делаем неправильно?

Потому что вы показываете вранье по своему телевидению. Не снимайте меня, пожалуйста.

Ксения Худолей:
Войти в историю белорусского сопротивления в юбках многие хотят просто красиво и молчаливо. Политика уже даже не толпы ясна: кто не с нами, тот против нас. Ведь, как и ожидалось, «достоверные» источники сразу же приукрасили численность женского протеста.

«Не снимайте меня, пожалуйста». Что происходило на минских улицах на женском марше 17 октября-16

Правда, потом и сами подсчитали и исправились.

«Не снимайте меня, пожалуйста». Что происходило на минских улицах на женском марше 17 октября-19

Но вы же замечаете, что людей на протестах все меньше становится?

Нет, не меньше. Это сегодня не протест.

«Не снимайте меня, пожалуйста». Что происходило на минских улицах на женском марше 17 октября-22

Здесь самые умные, самые честные, достойные люди.

Ксения Худолей:
А люди, которые дорогие перекрывают, тоже умные и честные?

Я не могу с вами разговаривать.

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«Не снимайте меня, пожалуйста». Что происходило на минских улицах на женском марше 17 октября-25

Ксения Худолей:
В скромной колонне – знакомые лица. И, как оказалось, единственное, на чем еще можно похайповать. Вот Нина Багинская спокойно шагает с девочками по улицам, а дальше что-то подсказывает. Telegram потребовался инфоповод. И Нину списали со счетов, но быстро вернули и без того в разваливающийся строй.

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«Не снимайте меня, пожалуйста». Что происходило на минских улицах на женском марше 17 октября-28

«Не снимайте меня, пожалуйста». Что происходило на минских улицах на женском марше 17 октября-30

«Не снимайте меня, пожалуйста». Что происходило на минских улицах на женском марше 17 октября-32

«Пошуметь» не удалось и студентам. Ставка на молодежь не сыграла. Собирались робко, разбегались быстро. Попытались заблокировать движение на Козлова и тут же дали деру. А после как под копирку: «шел мимо», «ничего не перекрывал», «родители не в курсе».

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«Не снимайте меня, пожалуйста». Что происходило на минских улицах на женском марше 17 октября-35

Меня зажали на перекрестке на проспекте Независимости. Прогуливался в компании друзей. Я прекрасно знаю, что в нашем законодательстве это запрещенное мероприятие, но я, конечно, предпочел бы не быть задержанным.

«Не снимайте меня, пожалуйста». Что происходило на минских улицах на женском марше 17 октября-38

Взвесила, подумала: «Ничего плохого не делали, пронесет, не задержат». Пошла – получилось наоборот.

Ксения Худолей:
Все козыри субботних протестов сыграны. Думается, от бессмысленных гуляний, криков и истерик девочки и мальчики устали сами. Нынче и погода шепчет: «Иди домой, займись делом».

# Акции протеста # общество # Ксения Худолей # Нина Багинская # Фотофакт

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