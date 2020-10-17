«Не снимайте меня, пожалуйста». Что происходило на минских улицах на женском марше 17 октября

Новости Беларуси. Субботний женский протест не собрал и сотни участниц. Марш рассыпался по улицам Минска так же, как «идейность» его активисток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Интересные подробности немногочисленных гуляний расскажет Ксения Худолей.

Ксения Худолей, корреспондент:

А разговоров-то было... Очередная суббота показала: женщины – хранительницы домашнего очага. Вот разумное большинство и занималось домашними хлопотами. Иначе как объяснить такой протестный провал?

На фоне нескольких десятков дам утреннее обращение их идейного лидера выглядит ну как-то совсем неидейным. Вроде пани Светлана и похвалила, и ультиматумом подбодрила, а все не то.

Зато нынешний дамский состав не нужно даже ни о чем спрашивать. Здесь многие почти профессионально работают на камеру. Сыплют проклятия в адрес неугодных СМИ и раздают интервью журналистам-протеже, пока те неловко прячут в кармане американскую, чешскую или польскую прописку.

– Всё! Отстаньте от меня, не хочу даже говорить с вами.

Я только с «Радио Свобода» буду говорить.

– Потому что вы не люди. Ксения Худолей:

А что мы делаем неправильно? – Потому что вы показываете вранье по своему телевидению. Не снимайте меня, пожалуйста. Ксения Худолей:

Войти в историю белорусского сопротивления в юбках многие хотят просто красиво и молчаливо. Политика уже даже не толпы ясна: кто не с нами, тот против нас. Ведь, как и ожидалось, «достоверные» источники сразу же приукрасили численность женского протеста.

Правда, потом и сами подсчитали и исправились.

Но вы же замечаете, что людей на протестах все меньше становится? – Нет, не меньше. Это сегодня не протест.

– Здесь самые умные, самые честные, достойные люди. Ксения Худолей:

А люди, которые дорогие перекрывают, тоже умные и честные? – Я не могу с вами разговаривать. Утром 16 октября группа людей заблокировала движение на МКАД

Ксения Худолей:

В скромной колонне – знакомые лица. И, как оказалось, единственное, на чем еще можно похайповать. Вот Нина Багинская спокойно шагает с девочками по улицам, а дальше что-то подсказывает. Telegram потребовался инфоповод. И Нину списали со счетов, но быстро вернули и без того в разваливающийся строй. Корреспондент СТВ пообщалась с Ниной Багинской на женском марше в Минске. И вот что ей ответила пенсионерка

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