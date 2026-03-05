Забота о семье, здоровье и карьере! Как белорусская женщина находит баланс во всем?

В преддверии 8 Марта в Год белорусской женщины внимание к ним повышенное, и не случайно. Сегодня говорим о тех, кто своим трудом, заботой и силой духа формирует настоящее и будущее страны. О многом говорит и тот факт, что накануне праздника слова благодарности традиционно лично от Президента страны. И, конечно, нельзя не отметить, что белорусские женщины ценят и поддерживают Александра Лукашенко. Этот баланс уважения и взаимного доверия делает их вклад еще более заметным и значимым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Давайте посмотрим, что скрывают цифры о современной белорусской женщине и насколько ярким, многогранным и активным стал ее образ сегодня. Начнем с того, что она все чаще сочетает карьеру и семью. Согласно недавнему опросу, более 60 % респондентов отметили, что гибкий график и возможность удаленной работы помогают успешно совмещать трудовую деятельность и семейные обязанности.

А еще около 40 % ценят помощь супруга и родственников, а более 35 % полагаются на финансовую поддержку государства. Даже детские сады с удобным графиком играют роль – для 32 % женщин это важный фактор. Давайте сравним эти данные с участием женщин в управлении и политике. Тут цифры впечатляют еще больше: почти 63 % положительно оценивают активность женщин в государственных структурах, а свыше 60 % поддерживают работу организаций, продвигающих женскую политику.

Цифры удивляют и в личной сфере. Средний возраст создания семьи теперь около 27 лет, а женщины 65+ стали чаще официально вступать в брак и позволять себе позднее счастье. А еще любопытно узнать, сколько времени они тратят на сон. В среднем – почти 30 лет жизни, почти 9 часов в сутки, что помогает сохранять здоровье и продуктивность.

При этом на работу приходится около 10 лет, на приготовление пищи – 4 года, на покупки и услуги – чуть больше года, на уборку – более 5 лет, а любимое развлечение – просмотр фильмов и сериалов – занимает 6 лет. Спорт тоже входит в ежедневную практику – 32 % женщин старше 16 лет занимаются физкультурой или спортом, почти половина – четыре и более раз в неделю, треть – два-три раза в неделю. И даже дорога занимает у белорусок более 4 лет жизни.