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Забота о семье, здоровье и карьере! Как белорусская женщина находит баланс во всем?

05 марта 2026 17:02
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В преддверии 8 Марта в Год белорусской женщины внимание к ним повышенное, и не случайно. Сегодня говорим о тех, кто своим трудом, заботой и силой духа формирует настоящее и будущее страны. О многом говорит и тот факт, что накануне праздника слова благодарности традиционно лично от Президента страны. И, конечно, нельзя не отметить, что белорусские женщины ценят и поддерживают Александра Лукашенко. Этот баланс уважения и взаимного доверия делает их вклад еще более заметным и значимым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Давайте посмотрим, что скрывают цифры о современной белорусской женщине и насколько ярким, многогранным и активным стал ее образ сегодня. Начнем с того, что она все чаще сочетает карьеру и семью. Согласно недавнему опросу, более 60 % респондентов отметили, что гибкий график и возможность удаленной работы помогают успешно совмещать трудовую деятельность и семейные обязанности. 

А еще около 40 % ценят помощь супруга и родственников, а более 35 % полагаются на финансовую поддержку государства. Даже детские сады с удобным графиком играют роль – для 32 % женщин это важный фактор. Давайте сравним эти данные с участием женщин в управлении и политике. Тут цифры впечатляют еще больше: почти 63 % положительно оценивают активность женщин в государственных структурах, а свыше 60 % поддерживают работу организаций, продвигающих женскую политику. 

Цифры удивляют и в личной сфере. Средний возраст создания семьи теперь около 27 лет, а женщины 65+ стали чаще официально вступать в брак и позволять себе позднее счастье. А еще любопытно узнать, сколько времени они тратят на сон. В среднем – почти 30 лет жизни, почти 9 часов в сутки, что помогает сохранять здоровье и продуктивность. 

При этом на работу приходится около 10 лет, на приготовление пищи – 4 года, на покупки и услуги – чуть больше года, на уборку – более 5 лет, а любимое развлечение – просмотр фильмов и сериалов – занимает 6 лет. Спорт тоже входит в ежедневную практику – 32 % женщин старше 16 лет занимаются физкультурой или спортом, почти половина – четыре и более раз в неделю, треть – два-три раза в неделю. И даже дорога занимает у белорусок более 4 лет жизни.

Забота о семье, здоровье и карьере! Как белорусская женщина находит баланс во всем?-2

Женщины вдохновляют специалистов и на масштабные исследования. Одна из таких экспертных встреч, где обсудили современную роль белорусской женщины, прошла в Белорусском институте стратегических исследований.

Это продолжение инициативы «Образ будущего Беларуси» до 2030 года, запущенной БИСИ совместно со Штабом патриотических сил перед вторым заседанием VII Всебелорусского народного собрания. В рамках проекта проводятся онлайн-опросы, охватывающие темы образования, семьи и социальной защищенности. 

И вот что интересно: эксперты подчеркивают, что образ белорусской женщины – это не просто цифры. Это символ гибкости, силы и современности. Инициативы, направленные на ее благополучие, будут поддержаны на самом высоком уровне.

Забота о семье, здоровье и карьере! Как белорусская женщина находит баланс во всем?-4

Наталия Павлюченко, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Проекты замечательные по воспитанию молодого поколения. Потому что в рамках школьной программы важно прививать женщинам навык коммуникации, женственности, коммуникации, активности. Очень важен запрос женщин на самореализацию, на сбалансированную жизнь в обществе. Все эти проекты отвечают этим посылам, достойны внимания. Будем думать, как их интегрировать.

Забота о семье, здоровье и карьере! Как белорусская женщина находит баланс во всем?-6

Юлия Бердникова, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:
Сегодня наши женщины действительно делают такой интеллектуальный вклад у нас. Они сегодня активны. Они реализовываются и растут профессионально. Они очень активно реализовывают себя в бизнесе.

Забота о семье, здоровье и карьере! Как белорусская женщина находит баланс во всем?-8

Гибкость, активная гражданская позиция, забота о семье, здоровье и карьере – именно так выглядят белорусские женщины сегодня. А в Год белорусской женщины нам есть что праздновать и чему восхищаться! Так что давайте ценить, поддерживать и вдохновляться. Белорусская женщина – это сила, интеллект и сердце страны в одном лице.

# Год белорусской женщины # Юлия Бердникова # Наталия Павлюченко

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