Белорусские парламентарии оставили запись в Книге соболезнований в посольстве Ирана

Белорусские парламентарии призвали к разрешению конфликта на Ближнем Востоке политико-дипломатическими методами. Об этом было заявлено 5 марта во время посещения посольства Ирана в Минске, где открыта Книга соболезнований в связи с жертвами атак Израиля и США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Книге соболезнований уже второй день оставляют записи в знак солидарности с иранским народом и скорби по погибшим во время бомбардировок. Слова поддержки властям и гражданам Исламской республики выражают парламентарии, представители дипломатического корпуса, а также делегаты общественных объединений.

Геннадий Лепешко, председатель Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы потрясены глубоко действиями Израиля, поддерживаемыми Соединенными Штатами Америки в отношении дружественной нам страны. Республика Беларусь всегда придерживалась и придерживается принципов мирного урегулирования всех спорных вопросов. Мы сейчас призываем к тому, чтобы этот конфликт был прекращен и все разногласия решались только политико-дипломатическими методами.