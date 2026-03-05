Прямой эфир

Белорусские парламентарии оставили запись в Книге соболезнований в посольстве Ирана

05 марта 2026 16:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Белорусские парламентарии призвали к разрешению конфликта на Ближнем Востоке политико-дипломатическими методами. Об этом было заявлено 5 марта во время посещения посольства Ирана в Минске, где открыта Книга соболезнований в связи с жертвами атак Израиля и США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские парламентарии оставили запись в Книге соболезнований в посольстве Ирана-2

В Книге соболезнований уже второй день оставляют записи в знак солидарности с иранским народом и скорби по погибшим во время бомбардировок. Слова поддержки властям и гражданам Исламской республики выражают парламентарии, представители дипломатического корпуса, а также делегаты общественных объединений. 

Белорусские парламентарии оставили запись в Книге соболезнований в посольстве Ирана-4

Геннадий Лепешко, председатель Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы потрясены глубоко действиями Израиля, поддерживаемыми Соединенными Штатами Америки в отношении дружественной нам страны. Республика Беларусь всегда придерживалась и придерживается принципов мирного урегулирования всех спорных вопросов. Мы сейчас призываем к тому, чтобы этот конфликт был прекращен и все разногласия решались только политико-дипломатическими методами.

Белорусские парламентарии оставили запись в Книге соболезнований в посольстве Ирана-6

Перед зданием дипмиссии Ирана в Минске находятся цветы. Также на ограде размещена растяжка с фотографией верховного Лидера аятоллы Али Хаменеи и погибшей в Тегеране маленькой девочки. Оставить запись в книге соболезнований можно по 6 марта с 10:00 до 17:00, с перерывом на обед.

# Конфликт на Ближнем Востоке # Геннадий Лепешко

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси обновили порядок поощрения талантливой молодежи
05 марта 2026 16:44

В Беларуси обновили порядок поощрения талантливой молодежи

Женщины, которыми гордятся! Президент вручил госнаграды в преддверии 8 Марта
05 марта 2026 16:40

Женщины, которыми гордятся! Президент вручил госнаграды в преддверии 8 Марта

«Едины в стремлении сделать нашу страну счастливее». Лукашенко обратился к белорусским женщинам
05 марта 2026 16:35

«Едины в стремлении сделать нашу страну счастливее». Лукашенко обратился к белорусским женщинам