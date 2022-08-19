«Мы, конечно, деньги подпечатывали». Лукашенко рассказал, как Беларусь пережила девальвацию

Разумеется, очень многое зависит от человека. И на этапе создания техники, и на этапе ее эксплуатации. И здесь важно ощущать уровень ответственности, как бы это ни звучало. Глава государства разоткровенничался, вспоминая, сколько людей стоит и стояло за теми результатами, которые сегодня есть в нашем АПК. По сути, свою цену заплатил каждый белорус.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Мы пережили две пятилетки возрождения села. И когда первую пятилетку мы планировали в той страшной бедноте, я вспоминаю двух человек. Александра Андреевича Попкова, он был тогда, по-моему, вице-премьером, и Петра Петровича Прокоповича, был председателем Национального банка. Это люди, которые были один справа, один слева. Сформировали план пятилетний возрождения села. Точно определили критерии – это не должны быть частные фермерские хозяйства. Фермерам быть, пусть зарождаются, будем их поддерживать. Но нельзя разваливать совхозы, колхозы. Сегодня мы понимаем, что тогда мы не ошиблись, создавая укрупненные товарные сельскохозяйственные производства. Начинали тогда на востоке с александрийского, и здесь Петр Петрович начинал. Эти два хозяйства были первые построены – они некрупные, мы их укрупняли постепенно – и видим, что они справляются.

При той бедноте мы решили возвращать долги народу. А денег не было. А где брали? Помните ту дикую инфляцию и девальвацию нашей валюты. Сегодня я уже честно могу сказать, что тогда я дал распоряжение председателю Нацбанка Петру Петровичу Прокоповичу: где не хватит – будем печатать. Никому об этом ничего не говоря, мы, конечно, деньги подпечатывали. И отдавали на проекты аграрные. Я это говорю к тому, чтобы вы ценили и понимали, что ценой усилий всего белорусского народа, ведь девальвация всех коснулась, когда мы создавали объекты сельского хозяйства. Только благодаря терпению белорусов и нашей настойчивости пошли и пошли.

Не знаю, плохо это или хорошо. Сейчас видим, что, слава богу, мы так поступили. В противном случае нам нечем было бы кормить не только себя, наш народ, но и… 7 миллиардов долларов валюты продаем на экспорт, получаем. Это немалые деньги. То есть сельское хозяйство сработало. Нам штурмовать ничего не надо, надо спокойно работать. Основные работы наши в сельском хозяйстве определены. Помогать будем только тем, кто старается работать, от этого никуда не уйдем. Но сельское хозяйство мы не бросим.

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