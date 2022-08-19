Белорусы сразились в «яблочном» поединке и получили шезлонг. Вот подробности

Новости Беларуси. Сегодня, 19 августа, верующие отмечают Преображение Господне. В народе этот праздник известен как Яблочный Спас. Люди для освящения несут в церковь разные плоды, а хозяйки пекут специальное угощение – пироги с яблоками. Еще одно название праздника – именины осени – за изобилие всевозможных овощей и фруктов на столах. Необычно провели этот день в Могилевском районе, где выбирали самое вкусное блюдо из румяных плодов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кто боролся за главный приз конкурса, расскажет Юлия Мычка.

В агрогородке Сидоровичи неспокойно с самого утра. Ко двору местной школы хозяйки несут яблоки и выпечку. Яблочный спас с таким размахом здесь празднуют впервые. Помимо освящения яблок, которое проходит каждый год, сегодня в Сидоровичах выберут самый вкусный румяный плод и блюдо из него. Среди гостей не только местные. Про вкусный фудкорт и развлекательную программу узнали дачники из соседних деревень. Сразиться в «яблочном» поединке готовы и они.

Пироги напекли из свежих яблок, приедем и сейчас сразу же попробуем первый раз из яблок.

Я всех собрала, мы приехали и празднуем. Очень интересно, здорово.

Виктория Рыбакова сегодня в роли неправильной пчелы. Она мед не собирает, а раздает. Еще недавно выпускница местной школы, а сегодня уже студентка – в родную деревню примчалась ради праздника. Прилетела пчела не с пустыми руками. Два ведра свойских яблок в считаные минуты превращаются в полезное лакомство, от которого в восторге и взрослые, и дети.

Виктория Рыбакова, жительница агрогородка Сидоровичи:

Приготовить яблоки по рецепту своей бабушки. Юлия Мычка, корреспондент:

Что там за рецепт, расскажи?

Виктория Рыбакова:

Вырезаем сердцевинку яблока, добавляем туда мед и немножко корицы.

Яблочные деликатесы тают на глазах, свой чудо-пирог для дегустации разрезают отец и сын – единственные участники вкусных состязаний мужского пола.

– Этот пирог называется «Мужской дуэт», потому что мы с папой его делали вдвоем.

– Самый главный компонент здесь – внутри яблоки, залито все желе со сметаной, добавлены персики для композиции. Этот рецепт мы подсмотрели у бабушки. Но мы чуть-чуть его усовершенствовали мятой.

– Пекли вчера вечером.

– Сколько часов?

– Пять.

– А потом что было?

– Мама готовила, а я спала.