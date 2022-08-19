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Белорусы сразились в «яблочном» поединке и получили шезлонг. Вот подробности

19 августа 2022 19:52
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Новости Беларуси. Сегодня, 19 августа, верующие отмечают Преображение Господне. В народе этот праздник известен как Яблочный Спас. Люди для освящения несут в церковь разные плоды, а хозяйки пекут специальное угощение – пироги с яблоками. Еще одно название праздника – именины осени – за изобилие всевозможных овощей и фруктов на столах. Необычно провели этот день в Могилевском районе, где выбирали самое вкусное блюдо из румяных плодов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кто боролся за главный приз конкурса, расскажет Юлия Мычка.

Белорусы сразились в «яблочном» поединке и получили шезлонг. Вот подробности-1

В агрогородке Сидоровичи неспокойно с самого утра. Ко двору местной школы хозяйки несут яблоки и выпечку. Яблочный спас с таким размахом здесь празднуют впервые. Помимо освящения яблок, которое проходит каждый год, сегодня в Сидоровичах выберут самый вкусный румяный плод и блюдо из него. Среди гостей не только местные. Про вкусный фудкорт и развлекательную программу узнали дачники из соседних деревень. Сразиться в «яблочном» поединке готовы и они.

Белорусы сразились в «яблочном» поединке и получили шезлонг. Вот подробности-4

Пироги напекли из свежих яблок, приедем и сейчас сразу же попробуем первый раз из яблок.

Белорусы сразились в «яблочном» поединке и получили шезлонг. Вот подробности-7

Я всех собрала, мы приехали и празднуем. Очень интересно, здорово.

Белорусы сразились в «яблочном» поединке и получили шезлонг. Вот подробности-10

Виктория Рыбакова сегодня в роли неправильной пчелы. Она мед не собирает, а раздает. Еще недавно выпускница местной школы, а сегодня уже студентка – в родную деревню примчалась ради праздника. Прилетела пчела не с пустыми руками. Два ведра свойских яблок в считаные минуты превращаются в полезное лакомство, от которого в восторге и взрослые, и дети.

Белорусы сразились в «яблочном» поединке и получили шезлонг. Вот подробности-13

Виктория Рыбакова, жительница агрогородка Сидоровичи:
Приготовить яблоки по рецепту своей бабушки.

Юлия Мычка, корреспондент:
Что там за рецепт, расскажи?

Белорусы сразились в «яблочном» поединке и получили шезлонг. Вот подробности-16

Виктория Рыбакова:
Вырезаем сердцевинку яблока, добавляем туда мед и немножко корицы.

Белорусы сразились в «яблочном» поединке и получили шезлонг. Вот подробности-19

Яблочные деликатесы тают на глазах, свой чудо-пирог для дегустации разрезают отец и сын – единственные участники вкусных состязаний мужского пола.

Белорусы сразились в «яблочном» поединке и получили шезлонг. Вот подробности-22

Этот пирог называется «Мужской дуэт», потому что мы с папой его делали вдвоем.
Самый главный компонент здесь – внутри яблоки, залито все желе со сметаной, добавлены персики для композиции. Этот рецепт мы подсмотрели у бабушки. Но мы чуть-чуть его усовершенствовали мятой.

Белорусы сразились в «яблочном» поединке и получили шезлонг. Вот подробности-25

Пекли вчера вечером.
– Сколько часов?
– Пять.
– А потом что было?
– Мама готовила, а я спала.

Белорусы сразились в «яблочном» поединке и получили шезлонг. Вот подробности-28

Юлия Мычка:
Кулинарные шедевры из яблок местные жители готовили не зря, вот он, главный приз праздника, деревянный шезлонг. Такой украсит любой сад.

# Праздники # общество # Виктория Рыбакова # Юлия Мычка # Новости Могилёва и Могилёвской области # Фотофакт

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