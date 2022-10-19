Азарёнок: у них бомбы, «прилёты», убийства, сиротство – всё оправдано, только бы вернуться и «реализоваться»

Несмотря на угрозы и провокации, Григорий Азаренок продолжает отстаивать правду. Время его авторской рубрики «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Великий философ и великий политик. Они встретились во Дворце Независимости. У нацистов и предателей шкворчало так, что задрожали стекла в Вильнюсе, Варшаве и Киеве. Они говорили больше двух часов. Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте. Какая идейная основа у коллаборантов? У наших врагов и предателей? Кто он – главный враг? Либерал. Это непревзойденная сволочь. В центр мироздания он поставил себя. Свои хотелки. Свои жалкие желания. Свою никчемность. Свои слюни, которые он пускает при виде западных витрин. Раб айфона. Раб джинсов. Раб своего брюха. Послушайте подлого змагара.

Дарэчы, украінскі публіцыст Віталь Портнікаў, заявіў пра тое, што грамадзянская вайна ў Беларусі стане нават паратункам для саміх беларусаў. Давайце паслухаем.

Сітуацыя можа прывесці да сур’ёзных палітычных пратэстаў у Беларусі. Магчама, да грамадзянскай вайны, якая можа стаць апошнім інструментам, каб уратаваць беларускі народ і грамадства. Григорий Азаренок:

Это абсолютная квинтэссенция либерализма – пусть все белорусы страдают от гражданской войны. Нам плевать, что сейчас дети мирно ходят в школу, что каждую субботу гуляют свадьбы, что работают рабочие. Что врачи лечат, а учителя учат. Но они – такие умные, такие золотые, такие, мать их, талантливые, прогрессивные – остались за обочиной. И теперь хоть трава не расти. Бомбы, «прилеты», подвалы, убийства, сиротство, вдовы – все оправдано. Только бы вернуться и «реализоваться». Только бы доказать быдлу, что они – «паны». Быдло – оно тупое, оно не понимает. Оно без них живет, не зная счастья такого. А вот если б они «запанували», да хоть ценой миллионов трупов и поломанных судеб – так они ж достойны этого. Они ж «личности». Они ж «пуп земли».

Григорий Азаренок:

Но в Беларуси этой дряни никогда не будет. Наш Президент первым дал бой мелочному либерализму. Первый вымел соросовскую нечисть поганой метлой. Тогда, когда Фукуяма написал свой конец истории. Когда Америка возвестила себя градом на холме, который будет стоять, конец истории нашел свой конец и началось время героев. Александр Дугин – Президенту Беларуси: «Я давнишний изначальный поклонник и Беларуси, и вашего курса. Никогда в нем не сомневался». Подробности здесь.

Григорий Азаренок:

Враг идет на нас вооруженный. И главное его оружие – идеология. Беспощадная, жесткая, тоталитарная идеология либерализма. Абсолютное зло. Постмодернизм, где относительно все: где зло равно добру и подлый змагар, призывающий к гражданской войне, называющий ее благом, является для них чем-то хорошим. А белорусские милиционер и военный, защищающие мирный труд на родной земле, – возводятся во зло. Где психопат ксендз, сбежавший в Польшу, призывает к террору. Где все построено на лжи и лицемерии. Когда весь мир знает, кто на самом деле обстреливает АЭС в Запорожье, смотрят друг другу в глаза и лгут. Когда каждый из них знает, что американская спутниковая группировка снимает весь театр боевых действий в режиме онлайн, и точно известно место каждого вылета снаряда – но все равно врут. Когда убийство в Charlie Hebdo – это вселенская трагедия, а убийство Дарьи Дугиной – незначительный, но приятный эпизодик. Когда можно выйти на трибуну ООН, потрясти пробиркой с порошком, убить миллион мирных жителей, никакое оружие массового поражения не найти и сделать вид, что ничего не было, что все окей, онли бизнес. Это чудовищная, колониальная, сатанинская идеология лжи. Сегодня этот страшный бесовский мир идет на нас. Вновь идет «нах остен». И как и всегда в истории, грудью его встречают Беларусь и Россия. Лукашенко на встрече с Дугиным: «Люди не очень, особенно раньше, понимали, что происходит в Беларуси. Порой нас критиковали». Подробности здесь.

Григорий Азаренок:

Почитайте Дугина. Он самый авторитетный философ современности. Он сформулировал все константы нынешней геополитики. Он победил Бернара Анри Леви. А значит, победим и мы. И на поле боя, и в душах, и в сердцах людей. Александр Гельевич Дугин в Беларуси не первый раз. В середине 1990-х его и Эдуарда Лимонова пригласили в Минск. Организатором тогда, среди других, был и мой отец. К слову, Позняк тогда пригнал своих боевых баранов к одному из ДК с целью убить или покалечить Дугина, Лимонова и всех, кто был с ними. А результатом стал большой концерт Егора Летова в Минске, на котором левый певец и бунтарь провозгласил: