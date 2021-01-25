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  • «Мы из врачей-неврологов стали пульмонологами». Республиканская больница медицинской реабилитации возвращается к обычному режиму работы

«Мы из врачей-неврологов стали пульмонологами». Республиканская больница медицинской реабилитации возвращается к обычному режиму работы

25 января 2021 14:34
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Новости Беларуси. Все больше больниц в Беларуси возвращается к обычному режиму работы. Взять, к примеру, Республиканскую клиническую больницу медицинской реабилитации в Аксаковщине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый пациент с COVID-19 сюда поступил 1 апреля. На перепрофилирование ушло буквально несколько дней.

«Мы из врачей-неврологов стали пульмонологами». Республиканская больница медицинской реабилитации возвращается к обычному режиму работы-1

Сегодня о коронавирусном периоде напоминают лишь установленные роллеты, разделяющие в прошлом потоки пациентов.

«Мы из врачей-неврологов стали пульмонологами». Республиканская больница медицинской реабилитации возвращается к обычному режиму работы-4

Наталья Филимончик, заведующая неврологическим отделением Республиканской клинической больницы медицинской реабилитации:
Это был шок, много было неизвестного. Мы из врачей-неврологов стали пульмонологами-инфекционистами. Мы вышли из зоны комфорта. Нам пришлось получать те знания, которых до этого у нас не было. В то же время нам это помогло стать в чем-то сильнее, в чем-то сплоченнее.

Отмывание грязной зоны в чистую происходило немножко медленнее, чем заход в красную зону. Отмывание заняло у нас где-то неделю, потому что необходимо было очистить абсолютно все поверхности, все продезинфицировать, все подготовить.

«Мы из врачей-неврологов стали пульмонологами». Республиканская больница медицинской реабилитации возвращается к обычному режиму работы-7

На стандартную реабилитацию центр уже принял более сотни пациентов. С 1 февраля работа в штатном режиме коснется и второго корпуса.

«Мы из врачей-неврологов стали пульмонологами». Республиканская больница медицинской реабилитации возвращается к обычному режиму работы-10

Ситуация с пандемией в целом в стране по-прежнему непростая, однако в некоторых регионах медики фиксируют заметное снижение заболеваемости.

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# Коронавирус # общество # Наталья Филимончик # Фотофакт

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