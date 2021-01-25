«Мы из врачей-неврологов стали пульмонологами». Республиканская больница медицинской реабилитации возвращается к обычному режиму работы

Новости Беларуси. Все больше больниц в Беларуси возвращается к обычному режиму работы. Взять, к примеру, Республиканскую клиническую больницу медицинской реабилитации в Аксаковщине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Филимончик, заведующая неврологическим отделением Республиканской клинической больницы медицинской реабилитации:

Это был шок, много было неизвестного. Мы из врачей-неврологов стали пульмонологами-инфекционистами. Мы вышли из зоны комфорта. Нам пришлось получать те знания, которых до этого у нас не было. В то же время нам это помогло стать в чем-то сильнее, в чем-то сплоченнее.

Отмывание грязной зоны в чистую происходило немножко медленнее, чем заход в красную зону. Отмывание заняло у нас где-то неделю, потому что необходимо было очистить абсолютно все поверхности, все продезинфицировать, все подготовить.