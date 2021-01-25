«Вышли подышать и услышали запах гари». Как два парня спасли целый дом от пожара?

Новости Беларуси. Есть такая профессия: жизни спасать. Доставать людей из огня, вытаскивать из воды и искать в дыму, до последнего стараясь вернуть с того света. Рискуя собой, исправлять ошибки или случайности, которые могли стать летальными. Девиз МЧС звучит так: «Помощь рядом!».
19 января сотрудники МЧС отметили свой профессиональный праздник. Этот день мы провели с ними. Подвели итоги года спасательной работы и узнали, каково это: заходить в горящую избу в прямом смысле слова, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ.
Анастасия Кончиц:
Говорят, героями не рождаются, а становятся. И этот выбор каждый делает осознанно, понимая, что за словом стоит труд и риск. Спасатель – это всегда герой для кого-то. Для того, кого вынес из огня или для того, кому подает пример мужества. Герой – это, наверное, внутреннее состояние. Готовность поставить чью-то жизнь выше своей собственной.
Алексей и Геннадий никогда людей из пожаров не вытаскивали. Из специальной подготовки у молодых людей только школьные уроки и рабочие инструктажи. Но когда братья заметили дым, ни секунды не сомневались, что нужно бежать внутрь и помогать. Люди реагировали по-разному, но в основном слушали и быстро выходили на улицу. Все произошло очень быстро. Братьев в день спасателей тоже отметили грамотами. За доброе дело, которое могло стоить им жизни.
Алексей и Геннадий Силины:
Вышли подышать, услышали запах гари, начали искать, где, откуда запах. Забежали наверх – дым. Все, первым делом побежали и намочили плед. Как-то даже не поняли, все машинально получилось. А решили помочь, наверное, это долг, каждый бы так поступил. Не было чувства страха, просто какой-то адреналин. Понимаешь, там могут быть люди, нужно их спасти.
Поползли в первую квартиру, попали туда, где был сам пожар. Увидели хозяйку и вытащили. Она была почти без сознания. Мы ее на свежий воздух, она пришла в чувство. Там уже стали смотреть, где еще могут быть люди. Побежали, полностью обесточили дом, стали по всем квартирам искать людей, выводить их на улицу, потом уже прибыли спасатели МЧС. Остались люди в двух квартирах. Тоже парни молодцы приехали в течение 10-12 минут, очень быстро, все слаженно. Мы там уже сориентировали их, в каких квартирах на этом этаже, где было задымление, остались люди. Они уже начали работать. Не успели испугаться, все быстро.
Когда все люди уже были на улице, мы знали, что только в двух квартирах есть люди, мы пробовали как-то помочь им, но было невозможно, потому что было много дыма, не смогли попасть в квартиру. Одна квартира была закрыта, пробовали выбить дверь, но у нас не получилось, очень много дыма было. Мы уже вышли и смотрим, приехали спасатели.
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