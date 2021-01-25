«Вышли подышать и услышали запах гари». Как два парня спасли целый дом от пожара?

Новости Беларуси. Есть такая профессия: жизни спасать. Доставать людей из огня, вытаскивать из воды и искать в дыму, до последнего стараясь вернуть с того света. Рискуя собой, исправлять ошибки или случайности, которые могли стать летальными. Девиз МЧС звучит так: «Помощь рядом!». 19 января сотрудники МЧС отметили свой профессиональный праздник. Этот день мы провели с ними. Подвели итоги года спасательной работы и узнали, каково это: заходить в горящую избу в прямом смысле слова, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ.

Анастасия Кончиц:

Говорят, героями не рождаются, а становятся. И этот выбор каждый делает осознанно, понимая, что за словом стоит труд и риск. Спасатель – это всегда герой для кого-то. Для того, кого вынес из огня или для того, кому подает пример мужества. Герой – это, наверное, внутреннее состояние. Готовность поставить чью-то жизнь выше своей собственной. Алексей и Геннадий никогда людей из пожаров не вытаскивали. Из специальной подготовки у молодых людей только школьные уроки и рабочие инструктажи. Но когда братья заметили дым, ни секунды не сомневались, что нужно бежать внутрь и помогать. Люди реагировали по-разному, но в основном слушали и быстро выходили на улицу. Все произошло очень быстро. Братьев в день спасателей тоже отметили грамотами. За доброе дело, которое могло стоить им жизни.