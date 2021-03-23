Они уже лечили больных с коронавирусом. В Витебском медуниверситете прошло распределение выпускников
Новости Беларуси. Третью волну коронавирусной инфекции медики Беларуси ожидают весной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом рассказал министр здравоохранения Дмитрий Пиневич в Витебском государственном медицинском университете (подробнее здесь). 23 марта там прошло распределение выпускников.
Глава Минздрава отметил, что специалисты и учреждения готовы к очередной волне COVID-19.
Что касается распределения выпускников, на свои первые рабочие места по всей стране отправятся более 600 выпускников витебского вуза.
Они уже не новички в профессии. Многие успели поработать в больницах и поликлиниках, в том числе с пациентами, у которых был выявлен коронавирус.
Егор Козлов, студент Витебского государственного медицинского университета:
Учась в медицинском институте, я считаю, надо проходить через работу медсестры, медбрата, потому что это дает определенный опыт в практическом здравоохранении.
Выпускники 2021 года обучались по новой программе. Она включала в себя синтез теории и практики, что значительно повысило уровень знаний молодых специалистов.