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Они уже лечили больных с коронавирусом. В Витебском медуниверситете прошло распределение выпускников

23 марта 2021 12:54
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Новости Беларуси. Третью волну коронавирусной инфекции медики Беларуси ожидают весной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом рассказал министр здравоохранения Дмитрий Пиневич в Витебском государственном медицинском университете (подробнее здесь). 23 марта там прошло распределение выпускников. 

Глава Минздрава отметил, что специалисты и учреждения готовы к очередной волне COVID-19.  

Они уже лечили больных с коронавирусом. В Витебском медуниверситете прошло распределение выпускников-1

Что касается распределения выпускников, на свои первые рабочие места по всей стране отправятся более 600 выпускников витебского вуза.  

Они уже лечили больных с коронавирусом. В Витебском медуниверситете прошло распределение выпускников-3

Они уже не новички в профессии. Многие успели поработать в больницах и поликлиниках, в том числе с пациентами, у которых был выявлен коронавирус.  

Они уже лечили больных с коронавирусом. В Витебском медуниверситете прошло распределение выпускников-5

Егор Козлов, студент Витебского государственного медицинского университета:
Учась в медицинском институте, я считаю, надо проходить через работу медсестры, медбрата, потому что это дает определенный опыт в практическом здравоохранении.

Выпускники 2021 года обучались по новой программе. Она включала в себя синтез теории и практики, что значительно повысило уровень знаний молодых специалистов. 

# Высшее образование в Беларуси # Дмитрий Пиневич

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