Они уже лечили больных с коронавирусом. В Витебском медуниверситете прошло распределение выпускников

Глава Минздрава отметил, что специалисты и учреждения готовы к очередной волне COVID-19.

Об этом рассказал министр здравоохранения Дмитрий Пиневич в Витебском государственном медицинском университете ( подробнее здесь ). 23 марта там прошло распределение выпускников.

Что касается распределения выпускников, на свои первые рабочие места по всей стране отправятся более 600 выпускников витебского вуза.

Они уже не новички в профессии. Многие успели поработать в больницах и поликлиниках, в том числе с пациентами, у которых был выявлен коронавирус.

Егор Козлов, студент Витебского государственного медицинского университета:

Учась в медицинском институте, я считаю, надо проходить через работу медсестры, медбрата, потому что это дает определенный опыт в практическом здравоохранении.

Выпускники 2021 года обучались по новой программе. Она включала в себя синтез теории и практики, что значительно повысило уровень знаний молодых специалистов.