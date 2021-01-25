«Вес обмундирования спасателя около 10 килограммов». А как укомплектован пожарный автомобиль?

Новости Беларуси. Есть такая профессия: жизни спасать. Доставать людей из огня, вытаскивать из воды и искать в дыму, до последнего стараясь вернуть с того света. Рискуя собой, исправлять ошибки или случайности, которые могли стать летальными.

Девиз МЧС звучит так: «Помощь рядом!». И действительно рядом. Ведь сотрудники готовы выехать на места всего через несколько минут после вызова. Этим минутам они, как никто другой, знают цену. Насколько это много понимают еще, наверное, только врачи.

19 января сотрудники МЧС отметили свой профессиональный праздник. Этот день мы провели с ними. Подвели итоги года спасательной работы и узнали, каково это: заходить в горящую избу в прямом смысле слова, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ.

Когда слышишь про профессию спасателя, сразу представляешь пожары, смелых ребят и много крутой специализированной техники. Но за званиями и выездами скрывается множество часов напряженной работы. И невозможно, сняв с себя форму, просто отключиться и забыть, что жизнь – штука хрупкая, и ее иногда приходится спасать.