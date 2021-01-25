«Вес обмундирования спасателя около 10 килограммов». А как укомплектован пожарный автомобиль?
Новости Беларуси. Есть такая профессия: жизни спасать. Доставать людей из огня, вытаскивать из воды и искать в дыму, до последнего стараясь вернуть с того света. Рискуя собой, исправлять ошибки или случайности, которые могли стать летальными.
Девиз МЧС звучит так: «Помощь рядом!». И действительно рядом. Ведь сотрудники готовы выехать на места всего через несколько минут после вызова. Этим минутам они, как никто другой, знают цену. Насколько это много понимают еще, наверное, только врачи.
19 января сотрудники МЧС отметили свой профессиональный праздник. Этот день мы провели с ними. Подвели итоги года спасательной работы и узнали, каково это: заходить в горящую избу в прямом смысле слова, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ.
Когда слышишь про профессию спасателя, сразу представляешь пожары, смелых ребят и много крутой специализированной техники. Но за званиями и выездами скрывается множество часов напряженной работы. И невозможно, сняв с себя форму, просто отключиться и забыть, что жизнь – штука хрупкая, и ее иногда приходится спасать.
Анастасия Кончиц, корреспондент:
Риск, конечно, дело благородное, но сейчас спасателей стараются максимально обезопасить. Про специальную огнеупорную форму слышали уже, наверное, все. Многие даже примеряли. А вот про технические фишки расскажем прямо сейчас.
Вес полного обмундирования спасателя около 10 килограммов. И страшно даже подумать, какую цифру покажут весы, если поставить на них пожарную машину. Она укомплектована, как говорят, на случай любой беды.
На данном автомобиле у нас оснащение очень неплохое, отечественный автомобиль. Присутствуют рукава диаметром 51 миллиметр, 66, 77 миллиметров. 51 миллиметр используется для прокладки рабочих линий для тушения пожара, 66 рукава используются для подачи пенных стволов, которые также имеются в автомобиле, 77 подключаются к выходному патрубку от насоса, используются для подачи воды на разветвление. Трехходово, откуда уже и подсоединяются рабочие линии.
Также здесь имеется пожарная колонка для забора воды, разные створы с распылением. Например, НРТ-10, РВ-12, ствол СВП, огнетушитель используется как первичное средство тушения при пожарах квартиры, где нужно быстро среагировать. Мы там используем огнетушитель. Также у нас имеются различные виды механизированного аварийно-спасательного инструмента: бензорезы, бензопилы. Имеется также гидравлика. Гидравлические инструменты используются при ДТП, где нужно быстро оказать помощь, отжать двери, отрезать крышу. Бензорез также используется при ДТП, на пожарах, при вскрытии дверей часто используется. Есть наборы из электрических средств, при помощи которых мы обрезаем провода. Тут присутствуют и галоши, и перчатки, и ножницы. Также имеются круги для спасения людей на воде. В данном отсеке у нас лежат спасательные жилеты для обмундирования пожарных и аппараты на сжатом воздухе, которые мы используем при работе, где среда непригодна для дыхания.