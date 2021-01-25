После пациентов с коронавирусом провели санобработку. Больницы Беларуси возвращаются к обычному режиму работы

Новости Беларуси. Все больше больниц в Беларуси возвращается к обычному режиму работы. Так, уже 25 января прием пациентов с COVID-19 не будет вести Витебский областной реабилитационный центр для инвалидов и ветеранов боевых действий на территории других государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске сразу несколько учреждений здравоохранения завершили санитарную обработку.

И там, где раньше была красная зона, сегодня зеленая дорога для будущих мам. Речь идет о 2-м столичном роддоме.