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После пациентов с коронавирусом провели санобработку. Больницы Беларуси возвращаются к обычному режиму работы

25 января 2021 05:56
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Новости Беларуси. Все больше больниц в Беларуси возвращается к обычному режиму работы. Так, уже 25 января прием пациентов с COVID-19 не будет вести Витебский областной реабилитационный центр для инвалидов и ветеранов боевых действий на территории других государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске сразу несколько учреждений здравоохранения завершили санитарную обработку.

И там, где раньше была красная зона, сегодня зеленая дорога для будущих мам. Речь идет о 2-м столичном роддоме.

После пациентов с коронавирусом провели санобработку. Больницы Беларуси возвращаются к обычному режиму работы-1

Также для профильного приема пациентов открыта городская гинекологическая больница, 11-я клиническая и часть урологического отделения в 4-й больнице.

После пациентов с коронавирусом провели санобработку. Больницы Беларуси возвращаются к обычному режиму работы-3

В Минздраве отмечают, что в планах возвращение к обычной работе еще двух столичных клиник – детской инфекционной (касательно госпитализации взрослых пациентов) и 1-й городской.

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# Коронавирус

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