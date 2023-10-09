В МВД предложили внести в КоАП временное ограничение на владение животным за жестокое обращение

Новости Беларуси. Зверский интерес. Стрелять или бежать: что делать с медведями, которых стало много? Не пора ли пересмотреть Красную книгу? Какие сейчас экотренды в нашей стране? И какие новшества ожидают городских питомцев? О диком и домашнем мире животных пойдет речь в общественно-политическом ток-шоу « По существу ».

Михаил Жильцов, начальник отделения главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Беларуси:

Возвращаясь к закону, хочу сказать, что мне очень понравилась норма, мы тоже о ней думали и хотели внести ее в Кодекс об административных правонарушениях. В законе прописано, что предусматривается возможность временного ограничения на владение животным.

Алена Сырова, СТВ:

Такая история произошла с женщиной, у которой забрали пса, когда до главы государства дошла эта история.

Михаил Жильцов:

Из Витебска эта женщина.

Алена Сырова:

Да, и он теперь живет у Баскова. Она же через какое-то время взяла себе овчарку?

Михаил Жильцов:

Которую тоже забрали в итоге. Так что такая норма предусматривается. И мы такую же норму хотим поместить в Кодекс об административных правонарушениях. То есть, если человек будет замечен в жестоком обращении с животным, на время животное может быть изъято у него.