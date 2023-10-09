В МВД предложили внести в КоАП временное ограничение на владение животным за жестокое обращение

Новости Беларуси. Зверский интерес. Стрелять или бежать: что делать с медведями, которых стало много? Не пора ли пересмотреть Красную книгу? Какие сейчас экотренды в нашей стране? И какие новшества ожидают городских питомцев? О диком и домашнем мире животных пойдет речь в общественно-политическом ток-шоу «По существу».
Михаил Жильцов, начальник отделения главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Беларуси:
Возвращаясь к закону, хочу сказать, что мне очень понравилась норма, мы тоже о ней думали и хотели внести ее в Кодекс об административных правонарушениях. В законе прописано, что предусматривается возможность временного ограничения на владение животным.
Алена Сырова, СТВ:
Такая история произошла с женщиной, у которой забрали пса, когда до главы государства дошла эта история.
Михаил Жильцов:
Из Витебска эта женщина.
Алена Сырова:
Да, и он теперь живет у Баскова. Она же через какое-то время взяла себе овчарку?
Михаил Жильцов:
Которую тоже забрали в итоге. Так что такая норма предусматривается. И мы такую же норму хотим поместить в Кодекс об административных правонарушениях. То есть, если человек будет замечен в жестоком обращении с животным, на время животное может быть изъято у него.
Алена Сырова:
Изъяли у него животное, как мы проконтролируем, чтобы он в течение какого-то времени не мог завести другое? Одно дело, если он покупает породистую собачку с родословной, договором и всеми делами.
Михаил Жильцов:
И регистрирует в ЖЭС, да.
Алена Сырова:
И совершенно другое, когда он котика у подъезда взял себе. Завел? Завел. Или вы будете приходить к нему, проверять?
Михаил Жильцов:
В том числе. Как вы сказали, это профилактика в том числе. Наложен запрет, мы пришли, проверили. И, если есть нарушение, за это будет предусмотрена ответственность.
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