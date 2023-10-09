«Для идентификации делается». Что даст чипирование и обязательно ли проводить его для всех питомцев?
Новости Беларуси. Зверский интерес. Стрелять или бежать: что делать с медведями, которых стало много? Не пора ли пересмотреть Красную книгу? Какие сейчас экотренды в нашей стране? И какие новшества ожидают городских питомцев? О диком и домашнем мире животных 9 октября пошла речь в общественно-политическом ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Скажите мне, например, на диких животных. Что даст чипирование? Вот разговор идет, что должны чипировать животных, для чего, если я не выезжаю за границу? Раньше это было модно, если я кошку вывозил на выставку в Евросоюз или Москву, тогда я должен чипироваться – правила такие, а здесь, в Беларуси зачем?
Татьяна Железнова, консультант управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
Для идентификации делается. Но вы правильно говорите, при перемещении. У нас, например, дикие животные, которые попадают под действие конвенции СИТЕС, их любое перемещение через государственную границу требует международного сертификата. В этом сертификате точно должен быть указан вот его идентификационный номер, это касается диких животных. Этот номер и этот чип как раз помогает в дальнейшем владельцу перемещать свое животное. Если разработать, допустим, какую-то определенную базу, куда будут вбиваться эти чипы, можно отслеживать это животное.
Кирилл Казаков:
Ваш практический опыт, который вы наработали уже сейчас при введении закона, который касается домашних животных. Он как-то применяется либо же там все с нового листа идет?
Татьяна Железнова:
Мы также входим в состав рабочей группы по этому законопроекту. Естественно, мы делимся своим опытом в части содержания в неволе диких животных, каких-то норм, в том числе правил содержания и условий содержания, у нас также определен перечень животных, которых запрещено содержать в домашних условиях – это опасные животные, ядовитые, инвазивные и тому подобное. То есть вся практика, которая касается диких животных, была озвучена.
Алена Сырова, СТВ:
А как вы как гражданин относитесь к идее обязательного чипирования всех домашних животных и вообще, реалистично ли это?
Татьяна Железнова:
Я думаю, что это не реалистично, как гражданин. На сегодня не вижу такой необходимости.
Кирилл Казаков:
Хорошо, а вопрос с дикими животными, как вы их посчитали?
Александр Козорез, начальник отдела охотничьего хозяйства Министерства лесного хозяйства Беларуси:
У нас есть методики специально разработанные. Пошли по следам, по тепловизору.
Кирилл Казаков:
То есть количество животных в дикой природе посчитать проще, чем котов в домах?
Александр Козорез:
Это, скажем так, условно. То, что мы считаем, определенные методики используем экстраполяции данных. То, что мы говорим, что у нас 45 тысяч оленей, мы понимаем, что 43, 47, 50, то есть плюс-минус пару тысяч, мы говорим условно про такие вещи. Но чипирование, допустим, на наш взгляд, очень важно, потому что сегодня безнадзорное животное в охотничьих угодьях – это огромная проблема, не просто в охотничьих угодьях, а в дикой природе. Кошки, собаки ущерб наносят огромнейший.
Алена Сырова:
Они и заразу могут переносить какую-то.
Александр Козорез:
В том числе и заразу. По этому чипу можно отследить, откуда он взялся и потом человека спросить: а зачем ты его выкинул?
Кирилл Казаков:
А если находят дикое животное в домашней среде обитания, кому позвонить: в Госинспекцию или вам? Я узнал, что у соседа, например, рысь живет.
Татьяна Железнова:
Пожалуйста, в Минприроды позвоните. Мы выедем, все проверим.
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