«Для идентификации делается». Что даст чипирование и обязательно ли проводить его для всех питомцев?

Новости Беларуси. Зверский интерес. Стрелять или бежать: что делать с медведями, которых стало много? Не пора ли пересмотреть Красную книгу? Какие сейчас экотренды в нашей стране? И какие новшества ожидают городских питомцев? О диком и домашнем мире животных 9 октября пошла речь в общественно-политическом ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, СТВ:

Скажите мне, например, на диких животных. Что даст чипирование? Вот разговор идет, что должны чипировать животных, для чего, если я не выезжаю за границу? Раньше это было модно, если я кошку вывозил на выставку в Евросоюз или Москву, тогда я должен чипироваться – правила такие, а здесь, в Беларуси зачем?

Татьяна Железнова, консультант управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:

Для идентификации делается. Но вы правильно говорите, при перемещении. У нас, например, дикие животные, которые попадают под действие конвенции СИТЕС, их любое перемещение через государственную границу требует международного сертификата. В этом сертификате точно должен быть указан вот его идентификационный номер, это касается диких животных. Этот номер и этот чип как раз помогает в дальнейшем владельцу перемещать свое животное. Если разработать, допустим, какую-то определенную базу, куда будут вбиваться эти чипы, можно отслеживать это животное. Кирилл Казаков:

Ваш практический опыт, который вы наработали уже сейчас при введении закона, который касается домашних животных. Он как-то применяется либо же там все с нового листа идет? Татьяна Железнова:

Мы также входим в состав рабочей группы по этому законопроекту. Естественно, мы делимся своим опытом в части содержания в неволе диких животных, каких-то норм, в том числе правил содержания и условий содержания, у нас также определен перечень животных, которых запрещено содержать в домашних условиях – это опасные животные, ядовитые, инвазивные и тому подобное. То есть вся практика, которая касается диких животных, была озвучена. Алена Сырова, СТВ:

А как вы как гражданин относитесь к идее обязательного чипирования всех домашних животных и вообще, реалистично ли это? Татьяна Железнова:

Я думаю, что это не реалистично, как гражданин. На сегодня не вижу такой необходимости. Кирилл Казаков:

Хорошо, а вопрос с дикими животными, как вы их посчитали?