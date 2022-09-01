Мы играем в математику, чтение и письмо. Как подготовить ребёнка к школе и сколько должен длиться период адаптации?

Первый класс – событие одновременно важное и волнительное не только для детей, но и, конечно, для взрослых, которые стремятся заранее подготовить свое любимое чадо к школе. На практике выходит, что вместе с предвкушением радостной встречи со страной знаний появляется много вопросов. О том, как организовать процесс обучения, чтобы он доставлял радость, и в каком возрасте лучше отдать ребенка в школу, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Для своего возраста чудесно считает, читает и пишет Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Очень многие родители действительно начинают заранее чуть ли не штудировать всю школьную программу первого класса, проходить.

Виктория Савельева, мама дошкольника:

Мы благодаря нашему центру детского развития «Ступеньки детства» обучаемся с трех лет. Мы ходим систематически на занятия. Один год у нас был целый – мы проходили подготовку к школе. Сейчас он отправится на второй год обучения. Несмотря на то, что он чудесно считает, читает, пишет для своего возраста, но игровая деятельность у нас в приоритете и на высоком уровне. Поэтому мы пока еще посидим, а в следующем году окрепшие, наигравшиеся будем внимательно 35 минут слушать учителя. Интеллектуально развиваемся через игры Виктория Савельева:

Дома мы делали изредка домашнее задание. Порой за работой, домашними делами тяжело было где-то что-то уследить. Дедушка обучил нас игре в шашки, мы неплохо играем, крестики-нолики. Поэтому, скажем так, интеллектуально через игры мы развиваемся. Татьяна Савчик:

Это ваша инициатива по чуть-чуть заинтересовывать?

Виктория Савельева:

Естественно да. Но так, чтобы садись, сейчас мы будем читать, а потом писать, а потом еще математику делать – нет, такого не было. То есть давай мы с тобой поиграем, займемся этим. Не хочешь – пожалуйста, переключились на какую-то другую деятельность. То есть это пусть будет по чуть-чуть, но чтобы было с пользой и более действенно. Татьяна Савчик:

Его заинтересованность при этом была? Виктория Савельева:

Если поиграть – да. Если какие-то такие домашние задания нужно было выполнять, он, конечно, это делал с неохотой: «Опять?» За этот период учитель раскрывает каждого ребенка, с которым работает Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Сколько же все-таки должен длиться этот период адаптации [к школе – прим. ред.]? Татьяна Савчик:

Психологической и физической.