Мы играем в математику, чтение и письмо. Как подготовить ребёнка к школе и сколько должен длиться период адаптации?
Первый класс – событие одновременно важное и волнительное не только для детей, но и, конечно, для взрослых, которые стремятся заранее подготовить свое любимое чадо к школе. На практике выходит, что вместе с предвкушением радостной встречи со страной знаний появляется много вопросов. О том, как организовать процесс обучения, чтобы он доставлял радость, и в каком возрасте лучше отдать ребенка в школу, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Для своего возраста чудесно считает, читает и пишет
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Очень многие родители действительно начинают заранее чуть ли не штудировать всю школьную программу первого класса, проходить.
Виктория Савельева, мама дошкольника:
Мы благодаря нашему центру детского развития «Ступеньки детства» обучаемся с трех лет. Мы ходим систематически на занятия. Один год у нас был целый – мы проходили подготовку к школе. Сейчас он отправится на второй год обучения. Несмотря на то, что он чудесно считает, читает, пишет для своего возраста, но игровая деятельность у нас в приоритете и на высоком уровне. Поэтому мы пока еще посидим, а в следующем году окрепшие, наигравшиеся будем внимательно 35 минут слушать учителя.
Интеллектуально развиваемся через игры
Виктория Савельева:
Дома мы делали изредка домашнее задание. Порой за работой, домашними делами тяжело было где-то что-то уследить. Дедушка обучил нас игре в шашки, мы неплохо играем, крестики-нолики. Поэтому, скажем так, интеллектуально через игры мы развиваемся.
Татьяна Савчик:
Это ваша инициатива по чуть-чуть заинтересовывать?
Виктория Савельева:
Естественно да. Но так, чтобы садись, сейчас мы будем читать, а потом писать, а потом еще математику делать – нет, такого не было. То есть давай мы с тобой поиграем, займемся этим. Не хочешь – пожалуйста, переключились на какую-то другую деятельность. То есть это пусть будет по чуть-чуть, но чтобы было с пользой и более действенно.
Татьяна Савчик:
Его заинтересованность при этом была?
Виктория Савельева:
Если поиграть – да. Если какие-то такие домашние задания нужно было выполнять, он, конечно, это делал с неохотой: «Опять?»
За этот период учитель раскрывает каждого ребенка, с которым работает
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Сколько же все-таки должен длиться этот период адаптации [к школе – прим. ред.]?
Татьяна Савчик:
Психологической и физической.
Наталья Кекилева, директор и руководитель центра развития ребенка:
Сразу скажу, что он для каждого ребенка индивидуален. Есть детки, которые, несмотря на то что, например, наши все уроки построены в игровой деятельности, они играют с охотой, азартом. Иногда ловишь взгляды замирающие, как мы говорим: ребенок завис. То есть ему настолько это интересно. Есть дети, которые к этому присматриваются, – чуть-чуть послушают, там посмотрю, там посмотрю. Поэтому у нас немножечко проще, потому что к нам идут вроде как родители, уже мотивированные идти в первый класс.
Очень радует, что мы очень близко узнаем детей. На протяжении учебного года у нас адаптация и подготовка к школе на таком, скажем, лайтовом периоде идет год. Детки приходят к нам, кто раз, кто два раза в неделю. То есть такое обучение ненавязчивое. Но за этот период наш учитель раскрывает каждого ребенка, с которым работает. Поэтому мы всегда можем дать полную консультацию родителям. Объяснить, показать со стороны, что вашему ребеночку, несмотря на то, что вы пришли готовиться к школе, стоит еще немножечко подождать. Мы общаемся с родителями, как он дома реагирует.
Наталья Кекилева:
У нас запрещено говорить такие слова, как делать уроки, готовить домашнее задание. Мы играем в математику, буквы, чтение, письмо. То есть что бы мы ни делали, какой бы деятельностью ни занимались, мы в это играем. Волшебное слово «играем» для ребенка на этом этапе дает свои результаты. То есть делать уроки я не буду, а поиграть в математику немножечко – давай. Потом ребенку картинки интересны. Мы используем очень интересные материалы, цветные, красочные – им интересно в это играть. Очень прослеживается в течение учебного года – бывает, детки сразу не включаются, но на каком-то этапе он созрел, включился, вовлекся. Мы видим, что мотивация к школе есть.
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