«Мальчик показывал хороший уровень знаний». Как понять, что ребёнок готов пойти в первый класс?

Первый класс – событие одновременно важное и волнительное не только для детей, но и, конечно, для взрослых, которые стремятся заранее подготовить свое любимое чадо к школе. На практике выходит, что вместе с предвкушением радостной встречи со страной знаний появляется много вопросов. О том, как организовать процесс обучения, чтобы он доставлял радость, и в каком возрасте лучше отдать ребенка в школу, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Всем родителям не просто сделать выбор, в шесть или семь лет отдать ребенка. Виктория все-таки относится к тому лагерю, который хочет немножечко подождать. Почему?

Виктория Савельева, мама дошкольника:

У нас целый год стояла дилемма. У меня как мамы тревожность была: отправлять или не отправлять? Мальчик показывал хороший уровень знаний, умений. Но я понимала, что психологически, эмоционально он еще не готов. Алеся Лакина:

Как вы это поняли? Виктория Савельева:

Он неусидчивый. Алеся Лакина:

Вы думаете, в семь он будет усидчивый?