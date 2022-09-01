«Мальчик показывал хороший уровень знаний». Как понять, что ребёнок готов пойти в первый класс?
Первый класс – событие одновременно важное и волнительное не только для детей, но и, конечно, для взрослых, которые стремятся заранее подготовить свое любимое чадо к школе. На практике выходит, что вместе с предвкушением радостной встречи со страной знаний появляется много вопросов. О том, как организовать процесс обучения, чтобы он доставлял радость, и в каком возрасте лучше отдать ребенка в школу, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Всем родителям не просто сделать выбор, в шесть или семь лет отдать ребенка. Виктория все-таки относится к тому лагерю, который хочет немножечко подождать. Почему?
Виктория Савельева, мама дошкольника:
У нас целый год стояла дилемма. У меня как мамы тревожность была: отправлять или не отправлять? Мальчик показывал хороший уровень знаний, умений. Но я понимала, что психологически, эмоционально он еще не готов.
Алеся Лакина:
Как вы это поняли?
Виктория Савельева:
Он неусидчивый.
Алеся Лакина:
Вы думаете, в семь он будет усидчивый?
Виктория Савельева:
Да. Просто я еще помимо того, что мама, я еще и педагог. Здесь нужно не забывать про возрастные кризисы. До шести-семи лет ребенок играет. Если он играет, пока в школу, я считаю, не нужно отправлять.
Алеся Лакина:
Просто моему сыну семь лет. Мне кажется, более усидчивым он не стал. Он у меня гиперактивный.
Виктория Савельева:
Вы про характер. Тоже эти составляющие не забывайте. Один ребенок будет с трех лет сидеть идеально, изумительно, а кому-то нужно дорасти до этого. А кто-то не будет никогда сидеть смирно все 45 минут и на перемене прилежно ждать, когда начнется следующий урок.
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