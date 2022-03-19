«Мы говорим о самом элементарном». Анастасия Швайбович напомнила об опасностях весеннего периода

На носу каникулы – время, когда ребята будут предоставлены сами себе. Не вижу ничего плохого в самостоятельности, однако не лишним будет напомнить им о правилах безопасности. В гостях программы «Новое утро» на РТР-Беларусь официальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швайбович. Как уберечь детей от беды во время весенних каникул? Юрий Царев, ведущий:

Родители ушли на работу, ребенок остался один дома. Какие меры безопасности нужно соблюдать?

Анастасия Швайбович, представитель Минского областного управления МЧС:

Знаете, важно этот вопрос поднять. Впереди весенние каникулы, и сейчас уже такая погода, что дети достаточно много времени начинают проводить на улице. Что это требует от нас, от взрослых? Это, конечно же, еще раз родителям со своей стороны проговорить с ребенком. Педагоги это сделают, спасатели тоже расскажут накануне каникул, но родители, поскольку являются примером, должны рассказать, почему опасно, например, для игр выбирать железную дорогу, карьер, почему нельзя идти за незнакомым человеком. Это совсем несложно сделать. Помочь в этом, если вдруг кто-то теряется, могут и мультфильмы МЧС «Волшебная книга», и мобильное приложение МЧС. Но если мы говорим о самых маленьких, то здесь, конечно же, контроль и нахождение родителей рядышком, на расстоянии вытянутой руки.

Юлия Самусенко, ведущая:

В преддверии школьных каникул как раз проходит акция. О чем вы там рассказываете? Анастасия Швайбович:

Мы говорим о самом элементарном: как не попасть в чрезвычайную ситуацию и что делать, если все-таки так получилось, и ты в ней оказался? Самое основное – это знать телефоны спасателей (101, 112) и, конечно, не теряться. Если мы говорим о пожаре, то это ни в коем случае не прятаться – выбегать, звать на помощь. И достаточно много случаев, когда дети сообщают в службу спасения о том, что произошел пожар, диспетчер остается с ним на связи, рассказывает алгоритм действий, и мы видим, что та работа, которая проводится и педагогами, и спасателями, и, конечно же, нашими родителями с детьми, дает свои плоды.

«Оттепель наступила не только на улице, но и в дачных домах. И здесь мы, спасатели, интенсивно работаем» Юрий Царев:

В поле зрения ваших коллег не только дети, но еще и дачники. Потеплело, снег уже ушел, и многие по субботам, в свой уик-энд, стремятся на свои приусадебные участки, чтобы поскорее навести там порядок, все растопить, все перебрать к летнему дачному сезону.

Анастасия Швайбович:

Да, вы правы. Такая оттепель наступила не только на улице, но и в дачных домах. И здесь мы, спасатели, интенсивно работаем. Например, что касается Минской области, то на нашей территории более 158 тысяч домов, которые используются именно для сезонного проживания. И самый главный вопрос, когда мы возвращаемся после зимы в такие дома: как можно быстро его отогреть, обогреть. К сожалению, не всегда люди понимают, что сделать это безопасно невозможно. Если мы говорим про дома, которые остаются нам от родителей (это, как правило, дома с печным отоплением), то необходимо четко понимать, что, если печь перекалить, она приведет к возникновению пожара, поэтому лучше протопить несколько раз. Обращаем также внимание на правила эксплуатации, что ни в коем случае нельзя заканчивать топку, пока не прогорели все угли. Это может привести к госпитализации, к отравлению.

Анастасия Швайбович:

И порядок. Все стали его интенсивно наводить. Рассказываем, что костры мы можем разводить на придомовой территории, но необходимо соблюдать элементарные правила. Самое основное из них: если вы видите, что на улице ветер, то лучше это не делать вообще, процесс отложить, поскольку из контролируемого процесса это ежесекундно может стать неподконтрольным, когда уже требуется спасать свою жизнь, здоровье, постройки. Если погода позволяет нам это сделать, то, конечно, выбираем место кострища. Оно должно быть вдали от зданий, сооружений. Площадку очищаем от сухой растительности, контролируем процесс. Обязательно должны быть у нас под рукой ведро с водой, может быть огнетушитель, штыковая лопата – все то, что поможет быстро среагировать, если вдруг начнет теряться контроль над процессом. К сожалению, уже даже на территории Минской области в этом сезоне есть случаи, когда при наведении порядка люди получили травмы, ожоги рук, лица. Такие случаи произошли в Пуховичском районе, в Стародорожском, поэтому обращаем особое внимание и граждан пожилого возраста, и всех, кто собирается наводить порядок, что необходимо быть предельно осторожными.