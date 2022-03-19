«А он на вышке стоит и рогочет». Бывшая узница Озаричского лагеря смерти рассказала о своём содержании

Новости Беларуси. 78 лет исполнилось со дня освобождения узников лагеря смерти в Озаричах. Где в годы Второй мировой войны использовали людей в качестве бактериологического оружия против Советской армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Женщин, стариков и детей заражали сыпным тифом. Люди жили под открытым небом. Их не кормили, не давали питьевой воды. Категорически запрещалось строить шалаши и землянки, разводить костры. Тела умерших за пределы лагеря не увозили, чтобы болезнь быстрее перекинулась на остальных. Фашисты ждали, что эпидемия остановит наступающих красноармейцев. За девять дней в лагере смерти Озаричи погибло более 17 тысяч человек.

Полина Макеева, бывшая малолетняя узница Озаричского лагеря смерти:

Сидела женщинка со мной рядышком, был грудной ребеночек. Привезли сухой хлеб такими булочками, кидали. Кинули и сразу попали в ребенка. И ребеночек умер, так жалко было. Так жалко. Это же ребеночек, он же ничего не понимал и не знал… Куда ты… А он на вышке стоит и рогочет.