Рунец на встрече с участниками «ШАГ»: в стране очень большое значение придаётся экологическому воспитанию
Новости Беларуси. Воспитать настоящего гражданина, патриота своей страны призван информационно-образовательный проект «ШАГ». 7 апреля в столичной гимназии № 5 с учащимися встретилась председатель Постоянной комиссии Совета Республики Татьяна Рунец, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Встречи с детьми – важная часть работы парламентариев. И самое главное, что подобное общение проходит в формате диалога. Основная тема сегодняшнего мероприятия – чистая окружающая среда. По словам сенатора, говорить об экологии важно именно с подрастающим поколением, ведь любовь к природе прививается с детства.
Татьяна Рунец, председатель Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики Национального собрания Беларуси:
У нас в стране экологическому воспитанию придается очень большое значение. На базе детских дошкольных учреждений создаются ресурсные центры, где уже с детства прививается любовь к природе, создаются живые уголки, где дети совместно со взрослыми ухаживают за животными. Я хочу отметить, что в детских садах это очень положительный опыт. Что касается школ, то у нас, например, в Минске тоже есть школы с экологическим уклоном, где детям прививается любовь к природе. Очень важно это, потому что отдельные дети потом пишут научные статьи, участвуют в конкурсах.
Проект «ШАГ» («Школа активного гражданина») – это девять особенных по форме и содержанию информационных часов для школьников старших классов. Основная задача каждого «ШАГа» – расширение кругозора учащихся о политических и социально-экономических событиях в стране, развитие способности анализировать информацию и вести дискуссию по актуальным проблемам современного общества.