​Рунец на встрече с участниками «ШАГ»: в стране очень большое значение придаётся экологическому воспитанию

Встречи с детьми – важная часть работы парламентариев. И самое главное, что подобное общение проходит в формате диалога. Основная тема сегодняшнего мероприятия – чистая окружающая среда. По словам сенатора, говорить об экологии важно именно с подрастающим поколением, ведь любовь к природе прививается с детства.

Татьяна Рунец, председатель Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики Национального собрания Беларуси:

У нас в стране экологическому воспитанию придается очень большое значение. На базе детских дошкольных учреждений создаются ресурсные центры, где уже с детства прививается любовь к природе, создаются живые уголки, где дети совместно со взрослыми ухаживают за животными. Я хочу отметить, что в детских садах это очень положительный опыт. Что касается школ, то у нас, например, в Минске тоже есть школы с экологическим уклоном, где детям прививается любовь к природе. Очень важно это, потому что отдельные дети потом пишут научные статьи, участвуют в конкурсах.