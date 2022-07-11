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Президенты Беларуси и России провели телефонный разговор. Обсудили несколько вопросов

11 июля 2022 10:15
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Президенты Беларуси и России 11 июля провели телефонный разговор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лидеры общались 40 минут и обсудили широкий спектр вопросов, в том числе график предстоящих встреч.  

Президенты Беларуси и России провели телефонный разговор. Обсудили несколько вопросов-1

Одной из основных тем стал калининградский транзит. Президенты также говорили о ходе специальной военной операции, ситуации на постсоветском пространстве, обеспечении обороны и безопасности двух стран и поставках российских энергоносителей в Европу. Учитывая дефицит и различные сложности накануне зимнего периода, Владимир Путин подтвердил, что Россия готова выполнить свои обязательства и, по желанию стран Запада, поставить природный газ и другие энергоносители.

Затронули в телефонном разговоре и транзит наших товаров через Санкт-Петербург, а также строительство белорусского порта в Бронке.  

# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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