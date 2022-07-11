Президенты Беларуси и России провели телефонный разговор. Обсудили несколько вопросов

Президенты Беларуси и России 11 июля провели телефонный разговор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лидеры общались 40 минут и обсудили широкий спектр вопросов, в том числе график предстоящих встреч.

Одной из основных тем стал калининградский транзит. Президенты также говорили о ходе специальной военной операции, ситуации на постсоветском пространстве, обеспечении обороны и безопасности двух стран и поставках российских энергоносителей в Европу. Учитывая дефицит и различные сложности накануне зимнего периода, Владимир Путин подтвердил, что Россия готова выполнить свои обязательства и, по желанию стран Запада, поставить природный газ и другие энергоносители.