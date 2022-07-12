В государственных банках появилась новинка – базовый счёт. Что это такое?

Базовый счет – новинка, которую государство предлагает в качестве социально гарантированной банковской услуги. Он необходим для хранения и зачисления выплат социального характера. Такая операция упростит доступ граждан к банковским операциям.

Михаил Грачев, эксперт фондового рынка инвестиционной компании:

Физические лица могут открывать в банках Республики Беларусь различные счета: текущие счета, депозитные и какие-то иные. Пользуясь своими средствами на этих счетах, банки взимают какие-то комиссии. В том случае, если на их счета поступают социальные выплаты, допустим, пенсионное обеспечение или деньги, предназначенные женщинам в отпуске по уходу за ребенком, стипендии. Для того чтобы движение именно этих средств не попадало под какие-то комиссионные расходы, предлагается вот такое нововведение.

Открывать базовые счета будут только в банках с долей государства более 50 %. Услуга касается именно социальных выплат, но если гражданин изъявил желание открыть такой счет для получения заработной платы или личного пользования, он может это сделать. Выбрав банк, в котором будет активирована операция, необходимо сообщить об этом работодателю. Михаил Грачев:

Базовый счет можно переводить из одного банка в другой. Также бесплатно можно оформить банковскую карту. Банковская карта будет действовать в рамках белорусской платежной системы. Базовый счет избавит вас от бесконечного множества комиссий. Физическое лицо вправе самостоятельно выбрать банк, через который наниматель будет производить выплаты на его счет.

Татьяна Богданович, консультант управления электронных платежных инструментов Национального банка Республики Беларусь:

Способы конкретно нужно обсуждать с обслуживающим нанимателя банком. Также указом установлены для нанимателя определенного рода гарантии о том, что обслуживание нанимателя банком за осуществление операций, связанных с перечислением денег на базовые счета, будет стоить нанимателю столько же, сколько и за перечисление денег на текущие счета, которые не являются базовыми. Полный перечень социальных выплат можно найти на сайте комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Татьяна Богданович:

Есть категории граждан, которые обязаны открыть базовый счет для получения определенного рода выплат. Это в частности выплаты социального характера и стипендии. Базовый счет имеет определенное отличие – в середине номера счета содержатся четыре цифры – 3034. Это говорит о том, что счет базовый. Бесплатным будет открытие и закрытие базового счета, получение на счет зарплаты и приравненных к ней выплат, стипендий, выплат социального характера, а также перечисление денег с базового счета на другой по причине его закрытия.