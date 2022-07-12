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В государственных банках появилась новинка – базовый счёт. Что это такое?

12 июля 2022 12:09
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Базовый счет – новинка, которую государство предлагает в качестве социально гарантированной банковской услуги. Он необходим для хранения и зачисления выплат социального характера. Такая операция упростит доступ граждан к банковским операциям.

В государственных банках появилась новинка – базовый счёт. Что это такое?-1

Михаил Грачев, эксперт фондового рынка инвестиционной компании:
Физические лица могут открывать в банках Республики Беларусь различные счета: текущие счета, депозитные и какие-то иные. Пользуясь своими средствами на этих счетах, банки взимают какие-то комиссии. В том случае, если на их счета поступают социальные выплаты, допустим, пенсионное обеспечение или деньги, предназначенные женщинам в отпуске по уходу за ребенком, стипендии. Для того чтобы движение именно этих средств не попадало под какие-то комиссионные расходы, предлагается вот такое нововведение.

В государственных банках появилась новинка – базовый счёт. Что это такое?-4

Открывать базовые счета будут только в банках с долей государства более 50 %. Услуга касается именно социальных выплат, но если гражданин изъявил желание открыть такой счет для получения заработной платы или личного пользования, он может это сделать. Выбрав банк, в котором будет активирована операция, необходимо сообщить об этом работодателю.

Михаил Грачев:
Базовый счет можно переводить из одного банка в другой. Также бесплатно можно оформить банковскую карту. Банковская карта будет действовать в рамках белорусской платежной системы.

Базовый счет избавит вас от бесконечного множества комиссий. Физическое лицо вправе самостоятельно выбрать банк, через который наниматель будет производить выплаты на его счет.

В государственных банках появилась новинка – базовый счёт. Что это такое?-7

Татьяна Богданович, консультант управления электронных платежных инструментов Национального банка Республики Беларусь:
Способы конкретно нужно обсуждать с обслуживающим нанимателя банком. Также указом установлены для нанимателя определенного рода гарантии о том, что обслуживание нанимателя банком за осуществление операций, связанных с перечислением денег на базовые счета, будет стоить нанимателю столько же, сколько и за перечисление денег на текущие счета, которые не являются базовыми.

Полный перечень социальных выплат можно найти на сайте комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

В государственных банках появилась новинка – базовый счёт. Что это такое?-10

Татьяна Богданович:
Есть категории граждан, которые обязаны открыть базовый счет для получения определенного рода выплат. Это в частности выплаты социального характера и стипендии. Базовый счет имеет определенное отличие в середине номера счета содержатся четыре цифры 3034. Это говорит о том, что счет базовый.

Бесплатным будет открытие и закрытие базового счета, получение на счет зарплаты и приравненных к ней выплат, стипендий, выплат социального характера, а также перечисление денег с базового счета на другой по причине его закрытия.

В государственных банках появилась новинка – базовый счёт. Что это такое?-13

Татьяна Богданович:
Вообще нет никаких целевых ограничений по использованию базового счета физическими лицами. Единственное, что есть категории граждан, которые получают выплаты, для которых открытие базового счета обязательно, но обязательно только в том случае, если они выбирают банковское обслуживание. Если гражданин не хочет обслуживаться в банке, хочет, например, продолжать обслуживаться в отделениях почтовой связи или получать посредством доставки свои денежные выплаты, те же пенсии, открывать им базовый счет необязательно.

Таким образом, указом создаются условия для расширения числа банков, участвующих в выплате пенсий и иных социальных выплат. Все пункты указа начнут работать с 1 июля 2025 года. Подготовительные мероприятия банков уже начались.

# Государственная политика в сфере банковской деятельности # общество # Михаил Грачев # Татьяна Богданович # Валерия Яскевич # Фотофакт

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