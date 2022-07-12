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Андрей Иванец: сегодня зарплата учителя по отношению к средней по республике составляет практически 88%

12 июля 2022 11:18
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Новости Беларуси. Каждый десятый студент в Беларуси – будущий педагог. Уже на следующей неделе начнется прием документов в вузы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Иванец: сегодня зарплата учителя по отношению к средней по республике составляет практически 88%-1

На выбор абитуриентам более двух десятков педагогических специальностей в 15 университетах. Среди них будут и выпускники профильных педклассов. К слову, в 2022 году на рабочие места были распределены первые наставники, которые в свое время поступали по результатам личного собеседования. Ожидается, что более 6,5 тысячи молодых специалистов пополнят коллективы дошкольных и общих средних учреждений образования.

Андрей Иванец: сегодня зарплата учителя по отношению к средней по республике составляет практически 88%-4

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
Только за январь – май рост заработной платы у учителей составил более 20 %. Сегодня средняя зарплата учителя по отношению к средней зарплате по республике составляет практически 88 %. Хотел бы отметить, что, согласно программе действий правительства, к 2025 году эта цифра должна достигнуть 106 %, то есть в этом направлении делается достаточно много. Мы с уверенностью смотрим вперед.

Андрей Иванец: сегодня зарплата учителя по отношению к средней по республике составляет практически 88%-7

Престиж профессии продолжает расти. Этот факт подтверждают и цифры. Более 80 % педагогов после отработки распределения остаются на первом рабочем месте. Со стороны властей оказывается максимальное содействие в адаптации молодых специалистов: это и предоставление льготного арендного жилья и дополнительные премиальные надбавки.

# Государственная политика в области образования # общество # Андрей Иванец # Фотофакт

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