«Фитнес для мозга». Как пазлы помогают в борьбе с заболеваниями нервной системы?

В современном мире существует множество разнообразных головоломок, одной из таких является пазл. Еще в XVIII веке в Англии Джон Спилсбери придумал деревянный пазл, который был учебным пособием по географии. Студенты разрезали карту мира по частям, а после собирали ее обратно. Сегодня же они бывают твердые, мягкие, тканевые, картонные и абсолютно разные по размеру и сложности. Чем же полезны пазлы для взрослых и детей, пробуем разобраться.

Анна Ковалева, практикующий психолог:

Пазл, особенно большой, сильно развивает пытливость ума, всем становится жутко любопытно, что же у нас получится. Эта общая идея очень сильно сближает. Люди контактируют, коммуницируют. Можно использовать в качестве тимбилдинга, налаживания отношений в семье: между родителем и ребенком, между мужем и женой. Есть общая цель, она творческая, большая, объемная, и в результате получается картина. Мозг ребенка очень активно развивается в первые полгода жизни, а к пяти годам он формируется практически полностью. Сбор пазлов эффективно способствует усложнению его структуры.

Ирина Буденная, педагог-психолог Ясли-сада №13 г. Минска:

Ребенок познает окружающий мир благодаря пазлам, у него развивается внимание, память, усидчивость, мелкая моторика рук. Также в процессе сбора пазлов по достижении результата у ребенка вырабатывается дофамин. Ребенок учится усидчивости. Это уже в возрасте 3-4 года. Он понимает, что для достижения результата ему нужно посидеть, чтобы собрать этот пазл. Дети уже 6-7 лет учатся коммуницировать. У старших дошкольников это влияет на усидчивость и обучаемость, то есть готовность к школе.

Головоломка в собранном виде может стать декоративным украшением дома, если ее повесить на стену. Кроме этого, пазл можно собирать и разбирать множество раз, что будет отличным средством для развития интеллекта и умственных способностей не только у детей, но и у взрослых. Анна Ковалева:

Если говорить о том, как влияет складывание пазлов на уровень интеллекта, то есть интересное исследование в Мичиганском университете. Доказали, что если складывать пазл каждый день 20-25 минут в день, через определенное время уровень интеллекта вырастет на четыре единицы.

Какой бы детской, на первый взгляд, ни казалась головоломка, на самом деле собирание пазлов может быть не только как хобби и хорошим стартом для умственного развития ребенка, но и профилактикой некоторых заболеваний. Анна Ковалева:

Сейчас очень актуальна тема с деменциями, в том числе нейродегенеративными расстройствами. Это ряд заболеваний, когда угасает нервная система. А пазл помогает – это как фитнес для мозга. Это один из очень эффективных способов борьбы с различного рода нервными расстройствами.