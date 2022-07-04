Гигин на пикете у посольства США: «Американский флаг не вместе с флагом Победы»

Вадим Гигин, политолог, председатель правления «Белорусского общества «Знание»:

4 июля 1776 года была принята Декларация независимости США. Мы всегда уважали трудовой американский народ. Я помню хорошо, даже во времена холодной войны мы положительно относились и к Джорджу Вашингтону, и к Аврааму Линкольну. Давайте поаплодируем тем временам. А сейчас тот «Дух Эльбы» забыт и выброшен. Сейчас они вот таким образом… Поднимите этот поганый плакат, который выпустило американское посольство, где американский флаг не вместе с флагом Победы, как это было в 1945-м.

Подробности в видеоматериале.