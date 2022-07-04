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Гигин на пикете у посольства США: «Американский флаг не вместе с флагом Победы»

04 июля 2022 18:11
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Новости Беларуси. За Беларусь! 4 июля белорусы пришли к американскому посольству в Минске. Накануне, в День Независимости, гражданину США хватило совести сравнить современное поколение белорусов с гитлеровскими оккупантами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гайдукевич – американцам: займитесь своей страной. Самое удивительное, что вы будете лучше жить и весь мир. Подробнее здесь.

Гигин на пикете у посольства США: «Американский флаг не вместе с флагом Победы»-1

Вадим Гигин, политолог, председатель правления «Белорусского общества «Знание»:
4 июля 1776 года была принята Декларация независимости США. Мы всегда уважали трудовой американский народ. Я помню хорошо, даже во времена холодной войны мы положительно относились и к Джорджу Вашингтону, и к Аврааму Линкольну. Давайте поаплодируем тем временам. А сейчас тот «Дух Эльбы» забыт и выброшен. Сейчас они вот таким образом… Поднимите этот поганый плакат, который выпустило американское посольство, где американский флаг не вместе с флагом Победы, как это было в 1945-м.

Подробности в видеоматериале.

# Международная политика # общество # Вадим Гигин # Фотофакт

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