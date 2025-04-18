В США выросли цены на продукты питания после установления пошлин Трампа

В США растут цены на продукты питания. Как отмечают местные жители, из-за инфляции покупать еду в магазинах стало слишком дорого, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным соцопроса, 84 % американцев планируют перейти на более экономный образ жизни. С начала 2025 года в США цены на продукты повысились более чем на 2,5 %. Каждая пятая семья в стране испытывает трудности с покупкой еды. Основная причина роста цен – повышение импортных пошлин.