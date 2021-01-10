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«Вы строгий отец?» Александр Лукашенко рассказал, доходило ли дело до ремня в воспитании младшего сына

10 января 2021 19:01
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Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие лица».

«Вы строгий отец?» Александр Лукашенко рассказал, доходило ли дело до ремня в воспитании младшего сына-1

Наиля Аскер-заде:
Вы строгий отец?

Александр Лукашенко:
В принципе, да.

«Вы строгий отец?» Александр Лукашенко рассказал, доходило ли дело до ремня в воспитании младшего сына-4

Наиля Аскер-заде:
До ремня доходило дело?

Александр Лукашенко:
Нет, до ремня не доходило. Где-то тут меньший… А, вот он, напротив меня стоит. Что под руки иногда попадет – иногда только, в исключительных случаях. Я сторонник того, чтобы дети воспитывались на примере родителей.

«Вы строгий отец?» Александр Лукашенко рассказал, доходило ли дело до ремня в воспитании младшего сына-7

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