«Вы строгий отец?» Александр Лукашенко рассказал, доходило ли дело до ремня в воспитании младшего сына

Наиля Аскер-заде:

До ремня доходило дело?

Александр Лукашенко:

Нет, до ремня не доходило. Где-то тут меньший… А, вот он, напротив меня стоит. Что под руки иногда попадет – иногда только, в исключительных случаях. Я сторонник того, чтобы дети воспитывались на примере родителей.