В Евросоюзе на 7% выросли показатели торговли людьми

О событиях за рубежом. В Евросоюзе выросли показатели торговли людьми. Только за один год на территории блока зарегистрировали более 10 тысяч таких фактов: на каждый миллион жителей приходилось по 24 похищенных человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это на 7 % больше, чем годом ранее. Торговля людьми характерна не только для бедных или развивающихся стран. В Европе две трети жертв – женщины и несовершеннолетние. Впрочем, как отмечают эксперты, реальный показатель может в пять или даже в 10 раз превышать количество зарегистрированных случаев. Нередко пострадавшие не решаются сообщать о таких фактах властям либо не могут их доказать.