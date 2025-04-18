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День глубокой скорби и печали – у верующих Страстная пятница

18 апреля 2025 06:41
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Один день в году, когда в храмах не служат литургию – Страстная пятница у верующих сегодня, 18 апреля. Церковь вспоминает мучения Спасителя на Кресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

День глубокой скорби и печали – у верующих Страстная пятница-2

В этот день, когда соблюдается самый строгий пост, Иисуса Христа распяли на Голгофе. Утром из алтаря священники в темных одеждах выносят плащаницу и зажигают свечи, колокола не звонят. Вечером в храмах пройдет особая служба – погребение. В этом году православные и католики отмечают Страстную Пятницу (а затем и Пасху) в один день. В субботу верующие будут ждать, что сойдет благодатный огонь в Храме господнем в Иерусалиме, освятят пасхальные блюда. Службы будут проходить весь день с короткими перерывами. Завершится завтрашний день праздничным богослужением в канун светлого Христова Воскресения.

# Религия # Пасха

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