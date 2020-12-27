Екатерина Забенько о том, что произошло после выборов: «Огромное количество негатива. Друзей в интернете не осталось»

Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Екатерина Забенько, телеведущая, рассказала, с чем столкнулась после выборов 2020, работая на телевидении.
Вадим Щеглов, ведущий:
А вы на себе как-то испытали это деление? Вас это затронуло?
Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Екатерина Забенько, телеведущая, рассказала, с чем столкнулась после выборов 2020, работая на телевидении.
Вадим Щеглов, ведущий:
А вы на себе как-то испытали это деление? Вас это затронуло?
Екатерина Забенько, телеведущая:
Мне очень странно, потому что я испытала огромное количество негатива в свой адрес, к огромному сожалению. Не хочется говорить об этом в предновогодней программе, но это было и это нельзя вычеркнуть из своей жизни, потому что на самом деле я испытала шок. Я скажу честно, что друзей в интернете у меня не осталось. Я даже не уверена, что они есть у меня в реальной жизни. Я на сегодняшний день понимаю, что выйду на улицу и не знаю, с кем я могу поздороваться, а с кем нет. Я не сделала ничего плохого для того, чтобы ко мне относились плохо люди, которые еще вчера были моими друзьями. Мой круг общения существенно сократился.
Вадим Щеглов:
Может, это не были настоящие друзья?
Екатерина Забенько:
Это не были настоящие друзья. К этому отношусь в том числе и позитивно, для меня это обновление крови. В любом случае, если человек общительный и открытый, он обрастет новыми людьми в своей жизни, просто это будут другие люди с более близкими взглядами. Я хочу сказать, что позитивная такая нота, наверное, будем в позитивном ключе об этом говорить, что люди, которые на сегодняшний день, кто бы мог подумать, что будут свои или не свои. Так вот которые свои, просто их хочется обнимать, целовать. Правда, сильно увеличилась ценность людей, которые остались верны своим принципам, своим традициям, своей профессии. Они не оставили то, чему были преданны много лет, они не ушли со своего рабочего места, они не ушли от своих друзей, от семей. Поэтому людям, которые остались стабильны в этой ситуации, от меня респект.
Вадим Щеглов:
Я думаю, что тем, кто это делал по отношению к вам, ко мне, спустя время станет стыдно. Или они просто поменяют свою точку зрения. Пускай это останется на их совести.
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