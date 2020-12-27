Екатерина Забенько о том, что произошло после выборов: «Огромное количество негатива. Друзей в интернете не осталось»

Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Екатерина Забенько, телеведущая, рассказала, с чем столкнулась после выборов 2020, работая на телевидении. Вадим Щеглов, ведущий:

А вы на себе как-то испытали это деление? Вас это затронуло?

Екатерина Забенько, телеведущая:

Мне очень странно, потому что я испытала огромное количество негатива в свой адрес, к огромному сожалению. Не хочется говорить об этом в предновогодней программе, но это было и это нельзя вычеркнуть из своей жизни, потому что на самом деле я испытала шок. Я скажу честно, что друзей в интернете у меня не осталось. Я даже не уверена, что они есть у меня в реальной жизни. Я на сегодняшний день понимаю, что выйду на улицу и не знаю, с кем я могу поздороваться, а с кем нет. Я не сделала ничего плохого для того, чтобы ко мне относились плохо люди, которые еще вчера были моими друзьями. Мой круг общения существенно сократился. Вадим Щеглов:

Может, это не были настоящие друзья?