Екатерина Забенько: Я знаю, как страдают, использую это слово не просто так. Страдают люди, которые уехали из страны

Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Екатерина Забенько, телеведущая, рассказала, каким для нее был 2020 год.
Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Екатерина Забенько, телеведущая, рассказала, каким для нее был 2020 год.
Вадим Щеглов, ведущий:
Мы встречаемся в канун Нового года, можем подвести своеобразный итог года уходящего. Для меня, с точки зрения журналиста, он был разнообразным на информационные поводы, но по-человечески хотелось, чтобы этих поводов было меньше. Каким он был для вас?
Екатерина Забенько, телеведущая:
Огромное количество шуток по поводу того, каким был 2020 год. Високосный. Естественно огромное количество шуток по поводу того, как мы выжили вообще в принципе в этот год. И кто выжил, тот молодец. Появились такие слова, о которых мы просто не имели никакого представления: коронавирус, пандемия. Уже не говоря о том, что произошло после выборов. Для меня самое печальное во всей этой ситуации, что у нас на самом деле все поссорились, все разделились буквально за один день. У людей, наверное, мир поменялся на «до» и «после». Поскольку мы хотим сделать позитивные итоги года, Новый год впереди, действительно хочется этого праздничного настроения. Правда, очень хочется нового года, с огромными надеждами и радостью мы идем в 2021, потому что мы ждем, что все наши неприятности закончатся, что наступит 2021. Первого января все сразу выздоровеют от коронавируса, все, кто болел, во всем мире сразу встанут и пойдут праздновать Новый год, что все помирятся, стабилизируется ситуация во многом, которая на сегодняшний день, к сожалению, происходит. Мы видим, что она налаживается, мы видим, что жизнь налаживается. Мы видим, как многие люди стали ценить то, что они раньше имели, но не осознавали, что это ценно. Сейчас они поняли, что это настоящее богатство. То, что у них было, но многие этого не ценили. Поэтому очень хочется, чтоб все наконец-то порадовались тому, что все у нас хорошо.
Вадим Щеглов:
Новый год – такой праздник, что хочется начать с чистого листа для кого-то. Кто-то рассматривает это как какую-то возможность записаться в тренажерный зал после праздников, начать новую жизнь, даже некоторые списки целей и задач составляют. Конечно же, хочется, чтоб для нас и для всей страны этот год тоже начался с чистого листа, где мы не по разным лагерям из-за своих убеждений и внутренней точки зрения, а где мы – белорусы, для которых главное – процветание нашего Отечества.
Екатерина Забенько:
Я согласна с вами, Вадим, на 100 процентов. Я почему-то думаю, что так и будет, нам к этому просто нужно всем стремиться. И этим, и вот этим, всем людям нужно настроиться на позитив. Нужно благодарить и страну, и Бога за то, что мы имеем какое-то спокойствие, стабильность, зарплату, работу, потому что многие действительно очень сильно пересмотрели свои убеждения. Когда ты что-то теряешь, ты начинаешь это очень ценить. Многие потеряли работу, многие потеряли друзей, многие потеряли страну. Неизвестно, это какой-то короткий период времени или, возможно, навсегда. Я знаю, как страдают. Я использую это слово не просто так. Страдают люди, которые уехали из страны. Они страдают не потому, что пристроиться там не могут, в конце концов, можно устроиться и за границей, найти себе работу, хотя это намного сложнее, это совсем не тот уровень и статус, который люди имели здесь. Люди очень скучают по своей родине, то есть когда здесь твои корни, твоя душа не может находиться где-то в другом месте, ты все равно мысленно здесь. Ты мысленно в этом дворе, к которому привык. На работе, даже на этом рабочем месте.
Екатерина Забенько о том, что произошло после выборов: «Огромное количество негатива. Друзей в интернете не осталось» – подробнее здесь.