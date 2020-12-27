Екатерина Забенько: Я знаю, как страдают, использую это слово не просто так. Страдают люди, которые уехали из страны

Екатерина Забенько, телеведущая:

Огромное количество шуток по поводу того, каким был 2020 год. Високосный. Естественно огромное количество шуток по поводу того, как мы выжили вообще в принципе в этот год. И кто выжил, тот молодец. Появились такие слова, о которых мы просто не имели никакого представления: коронавирус, пандемия. Уже не говоря о том, что произошло после выборов. Для меня самое печальное во всей этой ситуации, что у нас на самом деле все поссорились, все разделились буквально за один день. У людей, наверное, мир поменялся на «до» и «после». Поскольку мы хотим сделать позитивные итоги года, Новый год впереди, действительно хочется этого праздничного настроения. Правда, очень хочется нового года, с огромными надеждами и радостью мы идем в 2021, потому что мы ждем, что все наши неприятности закончатся, что наступит 2021. Первого января все сразу выздоровеют от коронавируса, все, кто болел, во всем мире сразу встанут и пойдут праздновать Новый год, что все помирятся, стабилизируется ситуация во многом, которая на сегодняшний день, к сожалению, происходит. Мы видим, что она налаживается, мы видим, что жизнь налаживается. Мы видим, как многие люди стали ценить то, что они раньше имели, но не осознавали, что это ценно. Сейчас они поняли, что это настоящее богатство. То, что у них было, но многие этого не ценили. Поэтому очень хочется, чтоб все наконец-то порадовались тому, что все у нас хорошо.

Вадим Щеглов:

Новый год – такой праздник, что хочется начать с чистого листа для кого-то. Кто-то рассматривает это как какую-то возможность записаться в тренажерный зал после праздников, начать новую жизнь, даже некоторые списки целей и задач составляют. Конечно же, хочется, чтоб для нас и для всей страны этот год тоже начался с чистого листа, где мы не по разным лагерям из-за своих убеждений и внутренней точки зрения, а где мы – белорусы, для которых главное – процветание нашего Отечества.