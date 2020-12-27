«В 38 лет я родила своего первого ребёнка». Телеведущая СТВ назвала главные достижения в жизни

Екатерина Забенько:

Да, в 38 лет я родила своего первого ребенка. Не потому, что не хотела, не потому, что строила карьеру, вообще нет. У людей настраиваются в первую очередь мысли о том, что карьеристка, надо было на телевидении работать. Кстати, с телевидения я ушла совсем ненадолго. То есть буквально меня не было в кадре полгода, может, девять месяцев. Сейчас не вспомню. Я до шести месяцев сидела в эфире, потом мне сказали: «Может, хорош?» Я подумала, что, ладно, пора передохнуть. Я не скажу, что я бросила своего ребенка. Я бы ни за что не вернулась в эфир и в кадр на работу, если бы я понимала, что мой ребенок будет в чем-то ущемлен. Но мне также не хотелось терять профессиональную хватку, потому что мы говорили о том, что изменилось на телевидении за 20 лет. Так вот 20 лет менялось, менялось, менялось, а сейчас меняется каждый месяц. То есть я понимаю, что если сейчас уйду с телевидения на год, на два, на три, как положено государством мне по уходу за ребенком, я вернусь и вообще не буду понимать, что происходит. Я хочу находиться на гребне волны, у меня не такой обвал на работе, как было в мои юношеские годы на телевидении, потому что там я ночами писала. Есть такое дело. Сейчас мне моя работа позволяет иметь тот график, чтобы я могла с удовольствием отработать на телевидении, провести эфиры, отписать какие-то информации, когда-то репортажи и пойти домой в нормальное время, забрать ребенка из сада и уделить ему должное время. Спасибо, СТВ. После рождения ребенка для того, чтобы красивенько сесть в кадре, я похудела на 23 килограмма. Что было после, мы опустим, но если хочешь похудеть, кстати, телевидение, наверное, самый главный стимул для женщины, чтобы хорошо выглядеть.

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