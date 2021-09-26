Григорий Азарёнок: «Основной слой змагарства – это люди, которые тяжелее гаджета в руках ничего не держали»

Новости Беларуси. 26 сентября профессиональный праздник у белорусских машиностроителей. Поздравляем 150 тысяч белорусов – всех, кто причастен к созданию брендов, известных на весь мир. Но это вовсе не касается тех, кто не строит, а разрушает, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

– Нет, не знаю. Ютубер какой-то или что? – Нет, это ваш коллега. Не знаете? – Нет. Я его первый раз вижу.

Один раз видел его только на центральной проходной, так его не знаю.

Григорий Азаренок, СТВ:

Это рабочим Минского тракторного завода показывают Сергея Дылевского. Но никто не узнает. Так и большинство наших зрителей понятия не имеют о таком персонаже. Но мы расскажем об этом обитателе «Паноптикума».

Для начала вспомним историю. Есть одно нарицательное имя – поп Гапон. 9 января он вывел толпу рабочих на улицы Петербурга якобы на мирную демонстрацию. Но вдруг в толпе раздались выстрелы. Войска вынуждены были отвечать. Началась давка и страшная паника. Событие вошло в историю как кровавое воскресенье. А сам провокатор сбежал.

Григорий Азаренок:

Дылевский – типичный представитель современного змагарства. У них все картонное. Неживое, лживое, ненастоящее. Лидерка не может двух слов связать, главный террорист носит женские очки, а рабочий только видом похож на рабочего. На МТЗ он слыл за лодыря. Знаете, есть такие в коллективах – в курилках сплетничать больше любят, чем делом заниматься. Так бы и шел он успешно к увольнению, но тут грянул 2020-й.

Дылевский начал подбивать работников одного из лучших заводов Европы к стачке. При этом сам работал три смены через три. Потом уволился. Сдал всех активных участников стачки и свалил в Польшу. Пару раз вякнул невнятно – и забыли о нем. А сейчас вдруг с перепоя всплыл. У них, оказывается, предзабастовочное состояние. Смеяться с убогих грех. Просто основной слой змагарства – это люди, которые тяжелее гаджета в руках ничего не держали. Это клоакеры, манагеры, фрилансерки, копирайтеры и прочие голубые. А рабочие даже в августе, когда страсти были накалены, послали их куда подальше.