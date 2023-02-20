«Мы адзін аднаго разумеем». Павінны лі беларусы перакладаць нейкія назвы і вулічныя выявы на рускую?

Новости Беларуси. Есть ли в Беларуси языковая конкуренция? Что сделать, чтобы родные слова не стали иностранными? Диалоги на двух официальных языках на площадке ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Глядзіце, Ігар Аляксандравіч сказаў, што беларускашыльдная была сталіца Беларусі ў савецкі час. Беларускарэкламная. Беларускіх выяў было больш. Я это сейчас помню сам. Даже из Могилева приезжаю в Минск, я видел больше белорусских надписей. Сейчас мы пришли к тому, что надписей белорусских действительно мало. Метро у нас определенного рода «заповедник» белорусского языка.
Алена Сырова, СТВ:
Акции были. Помните «Смак беларускай мовы»? Вот это вот все.
Кирилл Казаков:
Когда от людей требуют, чтобы было написано по-белоруски и по-русски, я могу абсолютно спокойно говорить о том, что белорусский язык имеет самостоятельное значение и не всегда должен переводиться. Это не казахский – с уважением к казахскому! Но когда ты понимаешь русский, ты можешь понять белорусский. Понимая белорусский, поймешь русский, они очень похожи.
Алена Сырова:
С вами не согласятся наши русские гости.
Кирилл Казаков:
Деньги у нас только на белорусском языке – это претензия многих людей. Метро только на белорусском языке – это претензия многих людей. Так, может быть, нам действительно какие-то вещи оставлять только на белорусском языке? И все, кто будут сюда приезжать, будут это понимать.
Вадим Лакиза, директор Института истории НАН Беларуси:
У нас кожны год аб’яўляецца… Год зараз міра і стваральнай працы. Ці стварэння, хаця ў беларускай мове «стварэнне» – ну… Год стваральнай працы. І мы адзін аднаго разумеем. Мы славяне. Дарэчы, тут два археолага. Мы можам сказаць, што цэнтр славянскага насельніцтва, ад якога таксама фарміравалася мова, гэта наша тэрыторыя, Беларусі.
Кирилл Казаков:
Это вы с историками из Украины не говорили, тоже они.
Вадим Лакиза:
І калі мы сустракаліся, напрыклад, на канферэнцыях – беларусы, рускія, украінцы, палякі – выступалі кожны на сваёй мове, але мы адзін аднаго разумелі. Нам не трэба было перакладаць. І сёння, я падтрымаю сваіх калег, культурны чалавек павінен ведаць дзве дзяржаўныя мовы. І тады не будзе ніякіх…
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