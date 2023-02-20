«Мы адзін аднаго разумеем». Павінны лі беларусы перакладаць нейкія назвы і вулічныя выявы на рускую?

Новости Беларуси. Есть ли в Беларуси языковая конкуренция? Что сделать, чтобы родные слова не стали иностранными? Диалоги на двух официальных языках на площадке ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, СТВ:

Глядзіце, Ігар Аляксандравіч сказаў, што беларускашыльдная была сталіца Беларусі ў савецкі час. Беларускарэкламная. Беларускіх выяў было больш. Я это сейчас помню сам. Даже из Могилева приезжаю в Минск, я видел больше белорусских надписей. Сейчас мы пришли к тому, что надписей белорусских действительно мало. Метро у нас определенного рода «заповедник» белорусского языка. Алена Сырова, СТВ:

Акции были. Помните «Смак беларускай мовы»? Вот это вот все.

Кирилл Казаков:

Когда от людей требуют, чтобы было написано по-белоруски и по-русски, я могу абсолютно спокойно говорить о том, что белорусский язык имеет самостоятельное значение и не всегда должен переводиться. Это не казахский – с уважением к казахскому! Но когда ты понимаешь русский, ты можешь понять белорусский. Понимая белорусский, поймешь русский, они очень похожи. Алена Сырова:

С вами не согласятся наши русские гости. Кирилл Казаков:

Деньги у нас только на белорусском языке – это претензия многих людей. Метро только на белорусском языке – это претензия многих людей. Так, может быть, нам действительно какие-то вещи оставлять только на белорусском языке? И все, кто будут сюда приезжать, будут это понимать. Вадим Лакиза, директор Института истории НАН Беларуси:

У нас кожны год аб’яўляецца… Год зараз міра і стваральнай працы. Ці стварэння, хаця ў беларускай мове «стварэнне» – ну… Год стваральнай працы. І мы адзін аднаго разумеем. Мы славяне. Дарэчы, тут два археолага. Мы можам сказаць, што цэнтр славянскага насельніцтва, ад якога таксама фарміравалася мова, гэта наша тэрыторыя, Беларусі. Кирилл Казаков:

Это вы с историками из Украины не говорили, тоже они.