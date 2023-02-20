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«Мы адзін аднаго разумеем». Павінны лі беларусы перакладаць нейкія назвы і вулічныя выявы на рускую?

20 февраля 2023 19:32
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Новости Беларуси. Есть ли в Беларуси языковая конкуренция? Что сделать, чтобы родные слова не стали иностранными? Диалоги на двух официальных языках на площадке ток-шоу «По существу».  

Кирилл Казаков, СТВ:  
Глядзіце, Ігар Аляксандравіч сказаў, што беларускашыльдная была сталіца Беларусі ў савецкі час. Беларускарэкламная. Беларускіх выяў было больш. Я это сейчас помню сам. Даже из Могилева приезжаю в Минск, я видел больше белорусских надписей. Сейчас мы пришли к тому, что надписей белорусских действительно мало. Метро у нас определенного рода «заповедник» белорусского языка.  

Алена Сырова, СТВ:  
Акции были. Помните «Смак беларускай мовы»? Вот это вот все.  

«Мы адзін аднаго разумеем». Павінны лі беларусы перакладаць нейкія назвы і вулічныя выявы на рускую?-1

Кирилл Казаков:  
Когда от людей требуют, чтобы было написано по-белоруски и по-русски, я могу абсолютно спокойно говорить о том, что белорусский язык имеет самостоятельное значение и не всегда должен переводиться. Это не казахский – с уважением к казахскому! Но когда ты понимаешь русский, ты можешь понять белорусский. Понимая белорусский, поймешь русский, они очень похожи.  

Алена Сырова:  
С вами не согласятся наши русские гости.  

Кирилл Казаков:  
Деньги у нас только на белорусском языке – это претензия многих людей. Метро только на белорусском языке – это претензия многих людей. Так, может быть, нам действительно какие-то вещи оставлять только на белорусском языке? И все, кто будут сюда приезжать, будут это понимать.  

Вадим Лакиза, директор Института истории НАН Беларуси:  
У нас кожны год аб’яўляецца… Год зараз міра і стваральнай працы. Ці стварэння, хаця ў беларускай мове «стварэнне» – ну… Год стваральнай працы. І мы адзін аднаго разумеем. Мы славяне. Дарэчы, тут два археолага. Мы можам сказаць, што цэнтр славянскага насельніцтва, ад якога таксама фарміравалася мова, гэта наша тэрыторыя, Беларусі.  

Кирилл Казаков:  
Это вы с историками из Украины не говорили, тоже они.  

«Мы адзін аднаго разумеем». Павінны лі беларусы перакладаць нейкія назвы і вулічныя выявы на рускую?-4

Вадим Лакиза:  
І калі мы сустракаліся, напрыклад, на канферэнцыях – беларусы, рускія, украінцы, палякі – выступалі кожны на сваёй мове, але мы адзін аднаго разумелі. Нам не трэба было перакладаць. І сёння, я падтрымаю сваіх калег, культурны чалавек павінен ведаць дзве дзяржаўныя мовы. І тады не будзе ніякіх…  

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# Язык # общество # Вадим Лакиза # Кирилл Казаков # Алена Сырова # Фотофакт

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