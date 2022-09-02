«Мы 11 млн получим. Но надо ли?» Президент о том, почему не стоит гнаться за рекордными цифрами
Новости Беларуси. Дальнейшая модернизация агросектора и работа с неэффективными хозяйствами. Такие задачи 2 сентября поставил Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Крупский район, где глава государства посетил одну из производственных площадок агрокомбината «Дзержинский», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выбор локации был сделан неслучайно. Когда-то предприятие взяло под крыло слабые хозяйства и вывело их на достойный уровень. А сегодня это крупная сельхозструктура с амбициозными планами.
Предприятие тратит деньги на закупку цыплят с образцовой генетикой (к сожалению, белорусские ученые пока достижениями в этой области похвастаться не могут). После их потомство расходится по другим организациям, притом не только белорусским. Вложения себя оправдывают. В ближайшие пять лет «Дзержинский» рассчитывает зарабатывать миллиард.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Значит, по птице, по мясу и яйцу у нас нет проблем. Но для того, чтобы увеличить прибыльность, маржинальность надо сокращать себестоимость, в том числе за счет увеличения, укрупнения и так далее. Это не надо затягивать.
Тем временем, в соседнем поле работает трактор. В стране приступили к севу озимых, конкретно здесь будет расти рапс. Эти культуры показывают хорошую урожайность и выживаемость. А с учетом того, что до завершения уборочной-2022 осталось 3 %, как доложил министр сельского хозяйства, самое время задуматься о перспективах. Впрочем, то же касается и урожая 2022 года. Да, он, вероятно, станет рекордным, но Александр Лукашенко в очередной раз напоминает – мы не должны бездумно гнаться, пусть за красивыми и эффектными, цифрами.
Александр Лукашенко:
Не надо рвать когти для того, чтобы побольше сделать зерна. И мы будем хвастаться, что у нас на одного человека больше, чем в советское время. Этого нам не надо. Разумно подходить. Надо аккуратно разобраться, что нам надо от кукурузы. Или зерно, или же положить хороший силос для животноводства. Это хорошее дело. Поэтому еще раз говорю: не надо гнаться за 11 миллионами тонн зерна. Мы можем его получить. Рапс, кукуруза, колосовые, просо, гречиха – мы 11 миллионов получим. Но надо ли?
Читайте также:
Лукашенко на агрокомбинате «Дзержинский»: у нас хватает земли, чтобы производить здесь зерно, кормить птицу, свиней
«Спрос на птицу есть?» Вот что ответили Лукашенко на этот вопрос на агрокомбинате «Дзержинский»
Новый подарок Президенту! Что вручили Лукашенко на агрокомбинате «Дзержинский»?