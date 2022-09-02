«Мы 11 млн получим. Но надо ли?» Президент о том, почему не стоит гнаться за рекордными цифрами

Новости Беларуси. Дальнейшая модернизация агросектора и работа с неэффективными хозяйствами. Такие задачи 2 сентября поставил Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Крупский район, где глава государства посетил одну из производственных площадок агрокомбината «Дзержинский», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выбор локации был сделан неслучайно. Когда-то предприятие взяло под крыло слабые хозяйства и вывело их на достойный уровень. А сегодня это крупная сельхозструктура с амбициозными планами.

Предприятие тратит деньги на закупку цыплят с образцовой генетикой (к сожалению, белорусские ученые пока достижениями в этой области похвастаться не могут). После их потомство расходится по другим организациям, притом не только белорусским. Вложения себя оправдывают. В ближайшие пять лет «Дзержинский» рассчитывает зарабатывать миллиард.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Значит, по птице, по мясу и яйцу у нас нет проблем. Но для того, чтобы увеличить прибыльность, маржинальность надо сокращать себестоимость, в том числе за счет увеличения, укрупнения и так далее. Это не надо затягивать.